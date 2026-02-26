パリ選出で加速する構造美の新章！Soierie「Première Classe 26AWコレクション」

アクセサリーブランド「Soierie（ソワリー）」が、2026年3月6日（金）から9日（月）まで、パリ・チュイルリー庭園で開かれる「Première Classe」に出展します！

会場はParis Fashion Week期間中に世界のバイヤーとプレスが集まる展示会で、Booth No.264でSoierieとnormeの26AWを発表します。

公式スタイリストMarylin Fitoussiの特別企画「The Selection」に選出された点も、今季の大きなトピックです。

Soierie「Première Classe 26AWコレクション」

開催期間：2026年3月6日（金）〜9日（月）ブース番号：264

会場：Jardin des Tuileries（チュイルリー庭園／パリ）。

Soierieは、コスチュームジュエリーやアクセサリーの企画・製造・販売・卸を手がける日本発ブランドです。

同ブランドはBEAMSやnano universeでの取り扱い実績があり、ヴィンテージ感と大ぶりシルエットを活かした造形でも知られています。

今回の展示では、時間を経ても色褪せない要素を未来的に再構築するというブランド軸を、26AWの新作で具体化します。

The Selection選出で広がる国際発信

対象企画：The Selection対象シーズン：2026年秋冬

「The Selection」はPremière Classe公式スタイリストMarylin Fitoussiがキュレーションする注目枠です。

この枠に入ることで、通常の展示よりも編集的な視点でコレクションが見られやすくなります。

世界各国のセレクトショップや百貨店バイヤーに向けて、Soierieの造形言語を短時間で伝えやすい構成です。

商談の入口でブランド文脈まで共有できるため、デザインだけでなく背景思想まで評価されやすい流れとなります。

Soierie 26 F/W「Post Wave」

シーズン：2026年秋冬素材表現：メタル

Soierie 26 F/Wのテーマは「Post Wave」で、80’s New Waveの余韻を現代の装いに接続する設計です。

無機質な金属の連なりを使ったラインは、音の周波数を可視化したようなリズム感を持たせています。

ハートや星のモチーフにはグラムロック由来の自由なムードが重なり、甘さだけに寄らない輪郭をつくります。

ジェンダーを限定しない設計なので、ジャケットにもシャツにも合わせやすいのが実用面の強みです。

華奢な服には緊張感を、マニッシュな服には抜け感を加えられるコレクションに仕上がっています。

norme 26 F/W「Imperfect Standard」

シーズン：2026年秋冬モチーフ：ボディピアス／ハート

norme 26 F/Wは「Imperfect Standard」を掲げ、定番モチーフに未精製な質感を重ねたラインです。

左右を完全対称にしないフォルムは、整いすぎない揺らぎを残すことで、着用時に表情が生まれやすくなります。

ローエッジのニュアンスが加わることで、ハートやピアスモチーフが持つ記号性をやわらかく更新しています。

均一な仕上げでは出にくい奥行きがあるため、シンプルなトップスでもアクセサリー主役のバランスが作れます。

永続素材に未完成の余韻を残すという思想が、日常着を少しだけ前衛に寄せるポイントです。

国内4拠点で見られる常設ライン

銀座：銀座三越3F名古屋：ジェイアール名古屋タカシマヤ4F大阪：大阪市北区中崎2-3-7青山：東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-B

Maison Soierie Ginza Mitsukoshi

銀座三越3F「Le PLAYCE」に位置し、都心で最新ラインの空気感を確認しやすい拠点です。

Maison Soierie Nagoya Takashimaya

ジェイアール名古屋タカシマヤ4Fに構え、東海エリアのファッション動向と合わせてチェックしやすい立地です。

Maison Soierie Osaka Nakazaki

大阪市北区中崎2-3-7の路面拠点では、街のカルチャーと連動したスタイリング提案に触れられます。

norme Aoyama

東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-Bにあり、normeラインを軸に質感とボリュームを見比べやすい店舗です。

Paris Fashion Weekの商談現場で示される造形が、日本の店頭でどう日常化されるかも今季の見どころになります。

ボディラインに沿う角度や重心の置き方まで設計されたコレクションなので、写真だけでは分かりにくい差も体感しやすい内容です。

アクセサリーでスタイルの温度を調整したい人にとって、26AWは取り入れやすさと新しさのバランスが取りやすいシーズンとなります。

パリ選出で加速する構造美の新章！

Soierie「Première Classe 26AWコレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. Soierieが出展する「Première Classe」はいつ開催されますか？

2026年3月6日（金）から9日（月）まで開催されます。

Q. 会場とブース番号はどこですか？

会場はJardin des Tuileries（チュイルリー庭園／パリ）で、ブース番号は264です。

Q. 今回発表されるブランドは何ですか？

Soierieとnormeの26AWコレクションが発表されます。

