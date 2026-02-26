演劇・コントユニット「ダウ90000」の主宰、蓮見翔（28）が25日深夜放送のMBSテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。演劇界の飲み会について語った。

飲み会でのモヤモヤについて語り合ったこの日。ブラックマヨネーズ・吉田敬に「先輩と飲んでツラい飲み会ってどんなん？」と問われ、「僕のほうが稼いでるかもなって先輩と行くとなってしまった時」と切り出した。

「僕らのややこしいのが、みんな誘っていいよ、と言われた時に、（ユニットメンバー）8人行くことになるのでお会計が凄いことになっちゃうんですよ。その時に“僕出します”って言ったほうがいいのかなあ、でも言うのもきっと失礼だし…」と迷うという。

「芸人は先輩が絶対に払う文化があるけど、演劇界はどうなの？」と問うかまいたち・山内健司に、「演劇界はお金持ってるヤツが払うかもしれないですね」と返答した。

「そもそも誰もお金持ってないので。全員貧乏ですよ。ほんとにヤバい業界ではあるから…まったくはやってないし。そもそも一個も楽しくないので、飲み会が」とぶっちゃけて、笑わせた。

「“売れようとしてない？”“大衆に迎合してない？”とか言われる」と苦笑い。「売れるのがダサいんや」と笑う山内に、「今は言われないけど、M-1に出てるころに“お笑いやってるんだよね？”って。（演劇は）芸術なんで、向こうからしたら。“忙しくて楽しい？”とか言われて。不思議な空気ではある」と明かしていた。