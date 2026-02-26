昨季までDeNAでプレーし、今季カブスに加入したタイラー・オースティン内野手（34）が右膝を手術したため、開幕が絶望となった。25日（日本時間26日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトによると、この日、カウンセル監督がオースティンについて前日24日（同25日）に右膝の手術を受け、回復まで数カ月かかると公表。キャンプインから膝の状態が思わしくなかったという。

オースティンは一塁手ブッシュのバックアップ、さらには対左投手の代打の切り札として期待されていたが、開幕を負傷者リスト（IL）入りで迎えることとなった。指揮官は「彼は（開幕ロースター入りの）最有力候補であったと言えるが、現時点ではその選択肢は白紙となった。他の選手たちにとってはチャンスだ」とした。

オースティンは2010年にMLBドラフト13巡目（全体415位）でヤンキースから指名され、16年にメジャーデビュー、その後ツインズ、ジャイアンツ、ブルワーズでプレーした後、20年からDeNAでプレー。昨季までの6年間でNPB通算403試合に出場し、打率・293、85本塁打、236打点を記録した。

昨季限りでDeNAを退団し、今季は年俸125万ドル（約1億9400万円）でカブスに加入した。