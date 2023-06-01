¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ¹ñ¤âÁÀ¤¦¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Þ¥Í¡¼¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¹¹ð¡Ä·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï£³£°£°²¯±ß¤«
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Îº£¸å¤Ï¡½¡½¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç·àÅª¤Ê¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Î¥×¥é¥ó¤ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë£²¿Í¤Îà´Ø·¸Àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡¢¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥Ú¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï±Ç²è²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢£Ã£Í¤ò»Ï¤á³Æ¶È³¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¤¬³Î¼Â¡£ÆüËÜ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Íµ¤¤Ç¡¢£³£°£°²¯±ßÄ¶¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬Áá¤¯¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹â£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ´ñÀ×¤ÎÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¡£Âç¤¤Ê´¶Æ°¤¬ÎóÅç¤òÊñ¤ó¤À¡£ÆüËÜÀªÌö¿Ê¤Î¸ÞÎØ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢Ï¢Æü¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£±ºÅçÂÀÏº¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥×¥é¥Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¤âÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤À¡£»°±º¤Ï¡ÖÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢»ä¤â°ì½ï¤Ë°úÂà¤¹¤ë¡£»ä¤¬°ã¤¦¿Í¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÌÚ¸¶¤ÈÁª¼êÀ¸³è¤òÅº¤¤¿ë¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï£²¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç¥Ú¥¢¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö£±¿Í¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°úÂà¸å¤âÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤å«¤À¤È¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¼ÂºÝ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÀïÍ§¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥±¥ó¥«¤â¤¹¤´¤¤¤¹¤ë¤·¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»°±º¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç£²¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¤´ÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹ñÌ±Åª¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥É¥é¥Þ²½¤Ê¤É¤âÇ°Æ¬¤ËÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®²ñ¼Ò¤¬·ÀÌó¤ò¸¡Æ¤¡£½ÐÈÇ¶È³¦¤«¤é¤â¡Ö½ñÀÒ¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çä¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ã£Í¶È³¦¤âÁá¤¯¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÎÉ¤¤¿ÍÊª¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÇÃË½÷¤Î¥Ú¥¢¤È¤¤¤¦·Á¤âÄÁ¤·¤¤¡£É×ÉØ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê£Ã£Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç¼ê´ë¶È¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢À½Ìô¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯°õ¾Ý¤«¤é¹Ò¶õ¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î³Æ¶È³¦¤«¤é¹¹ð·ÀÌó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¶È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÈµÚ¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡Ö·Ú¤¯£±£°£°²¯±ß¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¿Íµ¤¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦»Ñ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£»°±º¤Ï°ÊÁ°¤ËÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏµðÂç»Ô¾ì¤Î¤¿¤á¡¢Æ°¤¯¥«¥Í¤â¥±¥¿°ã¤¤¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ì³µ¤ËÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤¨¤Ð¤µ¤é¤ËÇÜ¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È£²£°£°²¯±ßÁ°¸å¤Î¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüÃæ¹ç¤ï¤»¤Æ£³£°£°²¯±ß¤È¤¤¤¦»¥Â«¤¬Íð¤ìÈô¤Ó¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÆÂç¼ê»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸ÞÎØ´Ø·¸¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä£±°Ì¤Î±ÜÍ÷¿ô£²£´£°£°Ëü²óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Þ¥Í¡¼¤ÏÀÄÅ·°æ¤À¡£