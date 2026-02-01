モバイルバッテリー選びは、容量だけでなく安全性と寿命のバランスが気になるポイントです。

ラスタバナナから、準固体電池を採用した新しいモバイルバッテリーが2026年2月25日に登場しました。

発火や膨張を抑えやすい構造に加え、PD20W対応で日常の充電スピードも確保したモデルです☆

ラスタバナナ「準固体電池モバイルバッテリー」

発売開始日：2026年2月25日電池方式：準固体電池サイクル寿命：1,000回以上充電規格：PD20W高速充電（Type-C）容量：10,000mAh／5,000mAh／ワイヤレス5,000mAh

販売チャネル：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au Payマーケット、ラスタバナナダイレクト、全国量販店など。

ラスタバナナは、スマートフォンやタブレットなどモバイル通信機器向けアクセサリーを企画・製造・販売するブランドです。

同ブランドの自社EC「ラスタバナナダイレクト」は、スマホ周辺機器を継続的に展開する公式販売チャネルです。

今回の新作は、毎日持ち歩く充電機器に求められる安全性と耐久性を重視したシリーズとして発売されています。

従来比3倍長持ちの寿命性能

サイクル寿命：約1,000回比較目安：一般的なリチウムイオン電池比で3倍以上の長寿命

準固体電池は電解質の安定性を高める設計により、副反応を抑えながら劣化を進みにくくする構造です。

毎日の通勤や外出で充電回数が増える使い方でも、買い替えサイクルを長めに見込める点が実用的です。

長く使える前提で選びたい人にとって、容量だけでは見えにくい価値を数字で確認しやすいモデルです。

機内持ち込み対応と携行ルール

機内持ち込み：主な航空会社の基準値をクリアルール追加日：2025年7月8日携行方法：手荷物で持ち込み（預け入れ不可）

飛行機利用時は持ち込み可否の確認が欠かせませんが、本モデルは移動シーンを想定した案内が明示されています。

収納棚に入れない運用や充電時の状態確認など、最新ルールを踏まえて使える点も旅行前に把握しやすい情報です。

出張や旅行でモバイル機器を多用する時期でも、事前準備の不安を減らしやすい仕様です。

安全性、寿命、携行性の3点をまとめて比較したいなら、準固体電池モデルは選択肢に入れやすい新製品です。

特に毎日使うスマートフォンの相棒として、長く安心して運用したい人に向いた1台になっています。

【燃えにくさと長寿命で毎日の持ち歩き充電がもっと安心！

ラスタバナナ「準固体電池モバイルバッテリーPD20W対応モデル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 準固体電池モバイルバッテリーの発売日はいつですか？

2026年2月25日です。

Q. 急速充電はどの規格に対応していますか？

Type-CのPD20W高速充電に対応済み。

Q. サイクル寿命はどれくらいですか？

1,000回以上の長寿命設計です。

