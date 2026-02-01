フェイスラインのゆるみや口角の下がりが気になり始めた人に向けて、毎日続けやすい新しいセルフケアアイテムが登場しました。

オレンジページから発売される「骨格小顔バンド」は、装着しながら1分メソッドを行う設計で、忙しい日でも取り入れやすいのがポイントです。

発売前から予約が集中し、追加生産が決まった点も注目されています。

オレンジページ「予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド」

発売日：2026年2月26日（木）定価：2,970円（税込）セルフケア時間目安：1日1分製造：日本製品質：綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

オレンジページは「オレンジページnet」で暮らしのヒントを発信し、実用書を展開している出版社です。

監修を担当した三木まゆ美氏は「骨格小顔セルフケア(R)」の開発者として知られ、骨格に着目したメソッドを提唱しています。

今回のアイテムは、同氏の理論を日常で実践しやすい形に落とし込んだ解説書付きセルフケア商品です。

発売前追加生産につながった予約反響

関連書籍刊行日：2024年3月15日関連書籍価格：1,760円（税込）関連書籍ページ数：116ページ関連書籍重版：9刷

先行する書籍『骨格小顔1分メソッド』の反響が土台となり、バンド商品も事前予約段階で追加生産が決まりました。

書籍で理論を知った読者が、実際の習慣化ツールとしてバンドを選ぶ流れが生まれている構図です。

理論と道具が同時にそろうと、自宅ケアの継続率を上げやすい点が支持されている理由になっています。

骨格小顔メソッド(R)の1分設計

顔の骨格構成：22パーツ推奨実践頻度：1日1回実践メソッド数：3種類

このメソッドは筋肉だけでなく骨格の位置に注目し、崩れたバランスを整える考え方をベースにしています。

バンドをつけた状態で耳を引き上げながら舌を動かすなど、短時間で取り組める動きが中心です。

3つのメソッドはどれか1つを選べるため、毎日のコンディションに合わせて続けやすい設計です。

使い心地を支える素材と品質

生地加工：和ざらし加工縫製：完全国内縫製ネット書店在庫状況：2026年2月25日時点で在庫切れ楽天ブックス予約：2月26日以降再開予定楽天ブックスお届け見込み：6月中旬以降

肌に触れるアイテムだからこそ、赤ちゃんの産着にも使われる和ざらし加工を採用した点は安心材料になります。

国内縫製による仕上げで、毎日使う道具としての品質管理にも配慮されています。

発売直前時点で在庫が動いているため、購入タイミングを見ながら確保したいアイテムです。

顔悩みに対する活用シーン

悩み対応項目：9項目（フェイスライン・ほうれい線・下がった口角・首のたるみ・面長・口呼吸・食いしばり・いびき・ストレートネック由来の肩こり）装着推奨時間：1回1分メソッド

家事中やスマホ時間に「ながら装着」しやすいので、夜のスキンケアと同じ流れで組み込みやすいアイテムです。

連日続けることで、顔まわりの印象管理を習慣化しやすくなります。

仕事と家庭で時間が分かれがちな世代でも、1分単位なら続けるハードルを下げやすい設計です。

セルフケアは、長く続けられるかどうかで体感が変わるジャンルです。

発売前追加生産まで進んだ今回のバンドは、時短と実感を両立したい人にとってチェックしたい新作です。

【1日1分ケアでフェイスライン習慣を始める新定番！

オレンジページ「予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド」】の紹介でした。

