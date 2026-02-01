ライフステージ別制度をて学べる詳！東京都社会保険労務士会「大人の『しごと」

働き方が多様になるほど、入社時のルールや育児・介護制度を体系で押さえておく重要度が上がります。

東京都社会保険労務士会は、ライフステージごとに必要な制度を学べる動画セミナー第二弾の配信を開始しました。

実務で使う場面を想定しながら、制度の全体像を短時間で確認しやすい構成です。

東京都社会保険労務士会「社労士が解説！大人の『しごと』教室【第二弾】」

配信期間：2026年2月25日10時〜2026年5月29日17時配信方法：YouTube限定公開配信形式：各カテゴリ20分前後（チャプター形式）受講費用：無料申込方法：Web申し込み申込締切：2026年5月26日15時

東京都社会保険労務士会は、東京都に設立された法定団体で、労働と社会保険の専門家である社労士が所属する組織です。

社労士は労働環境改善や社会保険手続き、年金相談などを担い、企業運営と働く人の双方を支える国家資格者です。

今回の講座は、入社から定年後までの制度をライフステージ別に整理し、現場で迷いやすい論点をまとめて確認できる内容になっています。

入社時に確認しておきたいポイント

配信テーマ区分：(1) 入社時に確認しておきたいポイント

最初のテーマでは、就業ルールの読み取りや制度確認の基礎を、実務目線で整理しています。

新入社員だけでなく、受け入れ側の人事労務担当者にとっても、説明の土台をそろえやすい内容です。

入社初期の認識ずれを減らす準備として活用しやすいパートです。

妊娠・出産・育児・復職を3本で学ぶ構成

配信テーマ区分：(2) 妊娠・出産・育児・復職チャプター数：3本（スケジュール／制度／復職制度）

改正のあった出産・育児領域は、流れを追って理解できるよう3本構成で分かれています。

スケジュール把握と制度理解を切り分けて学べるため、必要なパートだけ見返しやすい設計です。

復職段階まで含めて確認できるので、長期視点での制度運用にもつながります。

介護離職を防ぐ制度と経済的サポート

配信テーマ区分：(3) 介護離職をしない・させない制度づくり補足内容：介護に関わる経済的サポート

介護パートでは、離職回避に向けた制度設計と、家計面の支援情報をあわせて確認できます。

企業側の制度整備と個人側の選択肢を同時に押さえられるため、当事者対応の幅が広がります。

突発的に始まりやすい介護課題に備える基礎としても有効です。

色分けスライドで相談導線まで整理

掲載情報：総合労働相談所・社労士110番の窓口案内

公開スライドは色分けボックスで論点を段階整理しており、初見でも全体の流れを追いやすい見せ方です。

学習テーマだけでなく相談窓口への導線も示されているため、視聴後の行動につなげやすくなっています。

動画視聴で終わらせず、実際の相談に接続できる構成がこの講座の強みです☆

制度を知っているかどうかで、働く場面の判断スピードは大きく変わります。

人事労務担当者が社内説明の共通土台を作る用途にも、これから働く世代の基礎学習にも使いやすい内容です。

【ライフステージ別制度をまとめて学べる！

東京都社会保険労務士会「大人の『しごと』教室【第二弾】YouTube講座」】の紹介でした。

よくある質問

