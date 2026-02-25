遊んでほしい猫さんが、猫じゃらしを運んできて…？一生懸命アピールをする姿がたまらなく可愛いと、注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「か、可愛いぃぃぃ♡」「こんな遊びの誘いされたら断れる人類おらんよ…」「胸がキュンとなっちゃう」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫じゃらしを目の前まで『運んできた猫』→次の瞬間…反則級に可愛い"アピール"】

向かってくる猫さん

YouTubeチャンネル『もふもふモルン』に投稿されたのは、遊んでもらうために頑張る猫さんの姿を収めた動画。今回の主役は、長毛種であるサイベリアンの女の子「リソラ」ちゃんです。

兄猫「モルン」くんと共にもふもふなボリュームのある毛並みが美しいリソラちゃんですが、気品ある容姿とは裏腹にとても活発なのだそう。そんなリソラちゃんはこの日、口にある物を咥えてママさんのもとへとやってきたのだといいます。

頑張るリソラちゃんが可愛すぎる！

ずんずんと歩いてくるリソラちゃんが運んでいたのは、棒タイプの猫じゃらし。咥えながら何かを訴えるように鳴いていたそうで、目の前に到着してからも口から離したり咥えたりしながら鳴き続けていたのだとか。そのまま様子を見守っていると…。

リソラちゃんは猫じゃらしを一旦カーペットへ置くと、大きく口を開けて何度も「遊んで～！」と猛アピール！目的をわかりやすく伝える賢さにも驚きですが、一生懸命に行動する姿がなんて愛おしいのでしょうか。アピール上手なリソラちゃんの可愛いお願い、いくらでも聞いてあげたくなってしまいそうです。

猫じゃらしに夢中

ママさんが要望にお応えして猫じゃらしを動かすと、リソラちゃんは嬉しそうに遊び始めたそう。ピョンピョンと軽快に跳ね回る姿は、遠目から冷静に見守っていたモルンくんがつられてやって来るほど楽しげだったといいます。

その後、勢いについて行けないでいたモルンくんに突撃してしまっても、お構いなしに遊び続けていたというリソラちゃん。こんなにも夢中になってしまうとは、あれだけ頑張ってアピールをしていたのも納得ですね。

投稿には「可愛すぎなんですけどー！」「こんなの見せられたら遊ぶしかない」「おかぁーちゃん～って聞こえるwww」「遊んでーって運んで来る所が愛らしいですね」「うちのわんこみたいな行動や」「まさに！うちの子もそうです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『もふもふモルン』では、モルンくんとリソラちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。2歳違いではありますが実の兄妹だというふたりの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「もふもふモルン」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

