２５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７５．４０ポイント（０．６６％）高の２６７６５．７２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６．８９ポイント（０．３０％）高の９０３４．７５ポイントと反発した。売買代金は２３６７億６５１０万香港ドル（約４兆７１６３億円）にやや縮小している（２４日は２５０９億９２１０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。人工知能（ＡＩ）脅威論がやや薄らぎ、昨夜の米株が上昇に転じたことや、中国の政策に対する期待感が支えだ。米市場では、ＡＩ開発のアンソロビックがＡＩ自動化ツール「コワーク」を既存ソフトに組み入れられる機能を発表したことを受け、ＡＩが既存の事業モデルを代替するのではなく、補完するものだとの認識が広がっている。中国では全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（来週３月５日）が視野に入った。昨年１２月に開催された「中央経済工作会議」では、第１５次５カ年計画の初年度に当たる２６年の政策運営について、「より積極的な」財政政策と「適度に緩和的な」金融政策を継続することが決定されている。また、２６年の重点経済政策として「内需拡大」が最優先に位置づけられた。もっとも、政策動向を見極めたいとするスタンスもあり、上値は限定されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、消費関連の上げが目立つ。外食の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が６．２％高、即席麺・飲料の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が３．８％高、スポーツ用品の安踏体育用品（２０２０／ＨＫ）が２．５％高で引けた。そのほか、金融大手グループのＨＳＢＣ（５／ＨＫ）が５．５％高。取引時間中に報告した四半期決算の予想上振れが材料視された。

中国の不動産セクターも高い。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が６．５％、旭輝ＨＤ（８８４／ＨＫ）が５．５％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が５．１％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．６％ずつ上昇した。不動産市況の持ち直しが期待される。春節期間の住宅販売については、総じて安定的に推移したと伝わった。政策支援の動きもプラス。上海市は住宅購入制限策を一段と緩和すると同時に、住宅公共積立金（公積金）と不動産税（個人向け固定資産税）の最適化を進めると発表した。

鉄鋼や建材、非鉄など素材セクターも物色される。重慶鋼鉄（１０５３／ＨＫ）が８．７％高、鞍鋼（３４７／ＨＫ）が５．１％高、安徽海螺水泥（９１４／ＨＫ）が５．５％高、華潤建材科技ＨＤ（１３１３／ＨＫ）が３．６％高、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．１％高、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が４．６％高で取引を終えた。

半面、半導体セクターは安い。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が７．１％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が５．９％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．５％、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。そのほか、新興ＥＶ（電気自動車）や自動運転、ＡＩ技術などテック銘柄の一角が売りにおされ、ハンセン科技（テック）指数は０．２％逆行安している。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７２％高の４１４７．２３ポイントで取引を終了した。不動産が高い。素材、消費関連、ハイテク、インフラ関連、医薬、運輸なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、自動車も売られた。

