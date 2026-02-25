「身長110cm」女性が明かす日常生活の悩み。「家族も親戚も普通なのに…」低身長コンプレックスを武器に変えるまで
厚生労働省の調査によると、18歳〜49歳の日本人女性の平均身長は約158cmだ。でも、これはあくまで「平均値」。この値から大きく外れる女性も存在する。
かめのこまちさんも、そのうちのひとり。TikTokのフォロワー31万人、Instagramのフォロワー13万人を誇り、「低身長あるある」を発信している。今回は、「身長110cm」を公言する彼女に、現在に至るまでの経緯と、背が低い女性の悩みを聞いた。
◆今まで自分より背が低かった子に“負けた”
――ご自身を「背が低い」と最初に認識されたのはいつでしたか。
かめのこまちさん（以下、こまち）：年齢は非公開だから「いつ」かは言えないんですけど（笑）、背の順がいちばん前になったときです。周りの子たちはどんどん背が伸びていくのに、私だけ止まっている感じがして。「あ、私、もう伸びないかも」って、病院にも行きました。
そうしたら、お医者さんに「もう年齢的にホルモン治療をしても間に合わないと思うよ」って言われてしまいました。頭が真っ白になって、両親と泣きました。
――背が低いご家庭ではなかったのですね。
こまち：父も母も平均くらいで、姉も154cmくらい。親戚もみんな普通なので、原因はよく分かっていません。
小学生のある時期までは、クラスの中でも普通くらいだったんです。特別高いわけでも低いわけでもなくて、自分の身長を気にしたことはほとんどありませんでした。
――身長のことで、つらかったことを教えてください。
こまち：小学校で私より背が低かった子たちに追い抜かれていくたびに、「この子、私に“勝った”って思ってるんだろうな」って勝手に想像してしまって、落ち込んでいました。
一番嫌だったのは、背の順の「前ならえ」。みんな手を前に伸ばしているのに、私だけ腰に手を当てているのが、嫌でたまりませんでした。理想の身長は163cmだったし、仲の良かった友だちが、すらっと背が高い子だったこともあって、あの頃がいちばん苦しかったです。
◆チアリーディングで上になって「コンプレックスが武器に」
――それから、変化はありましたか。
こまち：チアリーディングを始めたことが大きかったです。チアダンスとは違って、チアリーディングは背が低くてもできる。むしろ、低いほうが向いているポジションもあるんです。
――どんなポジションですか？
こまち：いちばん上に乗るポジションです。背が低くて軽いからこそ、学園祭やイベントで花形になれました。「小さいし、上だし、かわいいね」って言ってもらえることも多くて。人生で初めて、「背が低くてよかったな」って思えました。ずっとコンプレックスだったものが、急に武器になったんです。
もちろん、部活は楽しいことばかりじゃありませんでした。コーチに「痩せろ」って言われたストレスで、逆に20kg太ったこともあります（笑）。
◆ラブホテルの近くを歩いているだけで警察官から職質
――背が低いことで、日常生活の中で困ることは何ですか。
こまち：昔はお洋服でした。パルコやルミネ、109に入っているお店って、ある程度の身長の前提で作られているので、腕の丈が全然合わない。だから昔は「大きいけど、まあいいか」って諦めて着ていました。
でも今は、ZARAキッズやSHEINの子ども服を買っています。
ZARAはデザインが大人っぽいので、違和感がない。値段も大人のものより安くて、コートも大人用だと2万円するのが、キッズなら1万円で買えるんです。伊勢丹や松坂屋みたいな百貨店のキッズ服売り場は、ちょっと勇気がいりますけど（笑）。
――服以外で、不便なことはありますか？
こまち：自転車です。実家暮らしで、家族みんなで同じ自転車を使っているので、私以外の誰かが乗ると、サドルを上げられちゃう。父親が夜にサドルを上げたままにして、朝に私が戻さなきゃいけなくて、部活に遅刻しそうになったこともありました。
かめのこまちさんも、そのうちのひとり。TikTokのフォロワー31万人、Instagramのフォロワー13万人を誇り、「低身長あるある」を発信している。今回は、「身長110cm」を公言する彼女に、現在に至るまでの経緯と、背が低い女性の悩みを聞いた。
――ご自身を「背が低い」と最初に認識されたのはいつでしたか。
かめのこまちさん（以下、こまち）：年齢は非公開だから「いつ」かは言えないんですけど（笑）、背の順がいちばん前になったときです。周りの子たちはどんどん背が伸びていくのに、私だけ止まっている感じがして。「あ、私、もう伸びないかも」って、病院にも行きました。
そうしたら、お医者さんに「もう年齢的にホルモン治療をしても間に合わないと思うよ」って言われてしまいました。頭が真っ白になって、両親と泣きました。
――背が低いご家庭ではなかったのですね。
こまち：父も母も平均くらいで、姉も154cmくらい。親戚もみんな普通なので、原因はよく分かっていません。
小学生のある時期までは、クラスの中でも普通くらいだったんです。特別高いわけでも低いわけでもなくて、自分の身長を気にしたことはほとんどありませんでした。
――身長のことで、つらかったことを教えてください。
こまち：小学校で私より背が低かった子たちに追い抜かれていくたびに、「この子、私に“勝った”って思ってるんだろうな」って勝手に想像してしまって、落ち込んでいました。
一番嫌だったのは、背の順の「前ならえ」。みんな手を前に伸ばしているのに、私だけ腰に手を当てているのが、嫌でたまりませんでした。理想の身長は163cmだったし、仲の良かった友だちが、すらっと背が高い子だったこともあって、あの頃がいちばん苦しかったです。
◆チアリーディングで上になって「コンプレックスが武器に」
――それから、変化はありましたか。
こまち：チアリーディングを始めたことが大きかったです。チアダンスとは違って、チアリーディングは背が低くてもできる。むしろ、低いほうが向いているポジションもあるんです。
――どんなポジションですか？
こまち：いちばん上に乗るポジションです。背が低くて軽いからこそ、学園祭やイベントで花形になれました。「小さいし、上だし、かわいいね」って言ってもらえることも多くて。人生で初めて、「背が低くてよかったな」って思えました。ずっとコンプレックスだったものが、急に武器になったんです。
もちろん、部活は楽しいことばかりじゃありませんでした。コーチに「痩せろ」って言われたストレスで、逆に20kg太ったこともあります（笑）。
◆ラブホテルの近くを歩いているだけで警察官から職質
――背が低いことで、日常生活の中で困ることは何ですか。
こまち：昔はお洋服でした。パルコやルミネ、109に入っているお店って、ある程度の身長の前提で作られているので、腕の丈が全然合わない。だから昔は「大きいけど、まあいいか」って諦めて着ていました。
でも今は、ZARAキッズやSHEINの子ども服を買っています。
ZARAはデザインが大人っぽいので、違和感がない。値段も大人のものより安くて、コートも大人用だと2万円するのが、キッズなら1万円で買えるんです。伊勢丹や松坂屋みたいな百貨店のキッズ服売り場は、ちょっと勇気がいりますけど（笑）。
――服以外で、不便なことはありますか？
こまち：自転車です。実家暮らしで、家族みんなで同じ自転車を使っているので、私以外の誰かが乗ると、サドルを上げられちゃう。父親が夜にサドルを上げたままにして、朝に私が戻さなきゃいけなくて、部活に遅刻しそうになったこともありました。