２２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に、俳優の石原良純が出演。石原家の意外なコンプレックスを明かした。番組では注目の美人書道家として涼風花さんを紹介。タレント・長嶋一茂が書道で「金」と書いた文字が才能があると評価されたことを伝えた。これを見ていた石原は「うちは字をきれいに書くことをスルーされてたのよ」とポツリ。作家で元東京都知事の父・石原慎太郎氏について、「偉