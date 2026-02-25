【2月2日から】東京都民なら「1万1000円相当」の“東京ポイント”がもらえる！「PayPayポイント・楽天キャッシュ・Vポイント」などに交換可能だけど、マイナカードがあれば受け取れる？ 手順も確認

東京アプリの生活応援事業が2月2日からスタート

東京都は、公式アプリ「東京アプリ」を活用した「東京アプリ生活応援事業」を、2026年2月2日（月）13時から開始しました。実施期間は2027年4月1日までです。この事業は、東京アプリの「普及促進」と物価高騰等の社会情勢を踏まえた「都民生活の支援」を目的としています。

対象は「東京都に住民登録のある15歳以上」で、マイナンバーカードによる本人確認を完了した者のみです。付与されるのは「東京ポイント」1万1000ポイント（1人あたり1万1000円相当）で、後日付与される仕組みとなっています。

付与される「東京ポイント」は都独自ポイントで、都立施設等のチケット、au PAYやdポイント、楽天ペイ（楽天キャッシュ）、Vポイント、メルカリポイント、PayPayポイントへ交換できるのが特徴です。



参加にはマイナンバーカードによる本人確認が必要

本事業への参加条件として、マイナンバーカードによる本人確認が必須であることが公式に明示されています。本人確認には併せて「デジタル認証アプリ」（デジタル庁提供）のインストールや登録も必要となるので注意しましょう。

マイナンバーカードは有効期限内のものが必要で、利用者証明用電子証明書や券面事項入力補助用暗証番号が参加時に求められます。東京都は、本人確認に成功しないとポイント付与の申込みができない点について、注意を呼びかけています。

本人確認の方法は、スマホにカードをかざす方式（NFC対応端末）となっています。NFC非対応機種では手続き不可となるので、スマホの機能を事前に確認しておくと安心です。



参加に必要なものと参加の手順

参加に必要なものとして、以下の準備が必要です。生活応援事業への申込み後、数日から1週間程度で東京ポイントが付与されます。



・NFC対応スマートフォン（iPhoneはiOS16以降、Androidの場合はAndroid11以降）

・東京アプリとデジタル認証アプリのインストール

・マイナンバーカード（有効期限内）とその暗証番号（利用者証明、券面事項入力補助用）

参加手順は、以下の通りです。

（1）東京アプリに登録する

（2）デジタル認証アプリに登録する

（3）アプリ画面に従いマイナンバーカードを使い本人確認を行う

（4）東京ポイント取得の申込みをする

まとめ

2026年2月2日から開始されている「東京アプリ生活応援事業」は、東京アプリの「普及促進」と物価高騰等の社会情勢を踏まえた「都民生活の支援」を目的として行われています。

15歳以上の東京都民であれば、マイナンバーカードやスマートフォン、アプリを利用して1万1000円相当のポイントを受け取ることが可能です。

本人確認に対応しているスマホからアプリに登録し、画面に従ってマイナンバーカードを使った本人確認を行いましょう。



出典

東京都公式アプリ 【2月2日から実施予定】東京アプリ生活応援事業の実施について

東京都公式アプリ 東京アプリ 生活応援事業について

東京都公式アプリ 東京アプリ 東京ポイントの交換先となる候補事業者の選定結果について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー