¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é1ÉÃ¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡£»Ø¤Ç¶´¤à¤À¤±¤Î¡ÖËÜ³×¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼ÂÍÑÅª¤À¤Ã¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¡£1Æü¤Ë²¿ÅÙ¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤¤¤Ä¤â¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¤ª»ý¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤ËÏ¯Êó¡£
½Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂÎ´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³«Éõ¤ÈÂè°ì°õ¾Ý
¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤ò³«Éõ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤Î¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¹Åç¤Î³×¹©Ë¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·¤ÎËÜ³×¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¾®¤µ¤Ê³×¾®Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î4¿§Å¸³«¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿±ð¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤ÏÌó5g¡£¤³¤Î·Ú¤µ¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤â½ÅÎÌÁý¤ò¤Û¤Ü´¶¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÅªÃæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢0.6mm¤Î¥·¡¼¥È¤ò¥±¡¼¥¹¤Î½¼ÅÅ¸ý¤«¤é¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤ËÉÕÂ°¤ÎÀÜÃå¥·¡¼¥ë¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥±¡¼¥¹¤Ç¶´¤ß¹þ¤à¤À¤±¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©--Âç·¿¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê»ý¤Á¥Æ¥¹¥È
SYANTOºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¡£ÄìÌÌ»Ù»ý¹½Â¤¡Ê¥Ï¥ó¥¬¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÄìÌÌ¤«¤éÄß¤ë¤¹¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¿´¤¬¼ê¤Î¿¿²¼¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö½Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Î¸¶Íý¤Ç¡¢ÂÎ´¶½ÅÎÌ¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Âç·¿¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼ê¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥È¥ó¤È¼ý¤Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡£ÎÏ¤Þ¤º¤Ë»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢10Ê¬¡¢20Ê¬¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤â¼ê¤ËÍ¾Ê¬¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÇÄ¾·Â3.5cm¤ËÂç·¿²½¤µ¤ì¡¢³×¤â¹Å¤á»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢Ãæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤Î´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÊÝ»ý¤Ç¤¡¢¿Æ»Ø¤Ç¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÁàºî¤â²÷Å¬¡£94¡ó¤¬¡Ö·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©--¡Ö¤¦¤Ä¤à¤¶ñ¹ç¡×¥»¥ë¥Õ´Ñ»¡
¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¿ôÆü¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄìÌÌ¤ò»ÙÅÀ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¤È¡¢²èÌÌ¤¬¼«Á³¤È¿âÄ¾¤Ë¶á¤¤³ÑÅÙ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬´é¤Î¹â¤µ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼ó¤Î³ÑÅÙ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ïµ¤¤Å¤¯¤È¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ç²èÌÌ¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌÜÀþ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¼±¤·¤Æ»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
1ÉÃ¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¼ÂÍÑÅª¤«¡©--¥Ý¥±¥Ã¥È¡õ¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤Î¼è¤ê½Ð¤·¥Æ¥¹¥È
SYANTO Catch¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡×µ¡Ç½¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò»Ø¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¤³¤ÎÆ°ºî¤¬Æü¾ï¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÊØÍø¤«¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤·¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤ËÜÂÎ¤ò¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï°Õ³°¤È¼ê¤³¤º¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£SYANTO¤Ê¤é¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò»Ø¤Ç¶´¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤À¤±¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤òÄÏ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ°ºî¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤À¤±¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ò¥¬¥µ¥´¥½¤È¤Þ¤µ¤°¤ë»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤Ä¤«¤ë¡¦ÄÏ¤á¤ë¡¦¶´¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤È¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¥Õ¥ê¡¼¤Î¼ÂÎÏ--MagSafe¡õ½¼ÅÅ¤È¤Î¶¦Â¸¥Æ¥¹¥È
¸Ä¿ÍÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÇØÌÌ¥Õ¥ê¡¼¡×Àß·×¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤ÏÇØÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢MagSafe½¼ÅÅ´ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯µÛÃå¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¡¼¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÁõÃå¤â¥ê¥ó¥°¤¬´³¾Ä¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£
·ë¶É¡¢½¼ÅÅ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò³°¤¹¤È¤¤¤¦ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SYANTO¤ÏÄìÌÌ¤Ë¥·¡¼¥È¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¡£¼ÂºÝ¤ËMagSafeÂÐ±þ½¼ÅÅ´ï¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£ÍÀþ½¼ÅÅ¤â¡¢0.6mm¤Î¥·¡¼¥È¤¬½¼ÅÅ¸ýÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁÞ¤·¹þ¤ß¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ï¥È¥á¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×·ê¡Ë¤¬3mm¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÇÉ¤ÎÊý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÄìÌÌ»Ù»ý¤Î½Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¹½Â¤¤Ï¡¢»È¤¨¤ÐÂÎ´¶¤Ç¤¤ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤Ïmachi-ya¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´ÖÃæ¤Î¸ÂÄê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ´¶¤Îµ½Ò¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ú²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ä¡ä1ÉÃ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤â»ÑÀª¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡ª¡¼SYANTO Catch2 Connect¡¼
