¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»Ò¡¢¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢ºÊ¤ËÎ¥º§¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢ºÊ¤ËÎ¥º§¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤¹¤°Ç¥¿±¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡ÖºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢¡Ø¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ç¥³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ºÊ¤ÏÇ¥¿±¤»¤º¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤â¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎ®»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤Ð²¶¤âÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤È´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ôÆüÁ°¤Î¤³¤È¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤ÈºÊ¤Ë¡Ø¤â¤¦Î¥º§¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»Ò¡¢¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç²¶¤¿¤Á¤Î»Ò¤¬»ý¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ É×¤ÏÇ¥³è¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ÎÂ¦¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£
