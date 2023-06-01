¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÁª¤Ð¤ì¤¿Åê¼ê14¿Í¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëàËâµåá¡Ö¥¢¥Þ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£´Æü¤ËµÜºê¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡££³·î£¶Æü¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¡ÊÂæÏÑÀï¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯²½»î¹ç¤â£²»î¹ç¾Ã²½¤·¡¢½ù¡¹¤ËËÜÈÖ¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÂÀï¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤á¤Æ·×£±£°Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥¼è¤ØàËâµåá¤òÃå¡¹¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£´Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ç½É¤ò½ª¤¨¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡ÖÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î£²»î¹ç¡Ê£²£²¡¢£²£³Æü¡Ë¤Ç¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¡£·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È°Û¤Ê¤ë¸ø¼°µå¤ä¡¢Åêµå»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤É¤ò¼ÂÀï¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¼ý³Ï¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¤Ï»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤äµÆÃÓ¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤é£Í£Ì£ÂÁÈ¤ò´Þ¤á¤¿£±£´¿Í¤Ç¡¢°ËÆ£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢µÜ¾ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¹ñÆâÁÈ¤ÎÊ³Æ®¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î£Î£Ð£ÂÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ïà¶¦ÄÌÅÀá¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎàÍî¤Áµåá¤ò¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡»ø´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂåÉ½Áª¹Í¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤ëÅê¼ê¡×¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡ÖÀ©µåÌÌ¤Ç£×£Â£Ãµå¤Ç¤â£Î£Ð£Âµå¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°·¤¨¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤ËÀïÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ëÅê¼ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹ñÆâµåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅê¼ê¤Ïà½Ä¤ÎÊÑ²½á¤òÉð´ï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Åê¼ê¤¬Â¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àè¡¹¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÆÉ¤ß¡×¤â¤¢¤ë¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤äÃæÆîÊÆ·Ï¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤òÂÇ¤Á¼è¤ë½Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤¬¾¡Ééµå¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Á°²ó¤Î£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸üÂôÏÂ¹¬Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Öº£¤â½é¸«¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÊÆ¹ñÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ù¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ°Æ»¤Îµå¼ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥Þ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤ì¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÍ¸úÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÊÑ²½µå¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüÊÆ¤ÇÌîµå¤Î´Ä¶¤â°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÍî¤Áµå¤ò³Ð¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤±¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¤¸Íî¤Áµå¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï°ìÅÙ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÍî¤Á¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Îµ°Æ»¤Î¤Þ¤Þ¼ê¸µ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¥Ñ¥Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¡£Åêµå¤ÎºÝ¤Î¼ê¼ó¤Î»È¤¤Êý¤â¿¿µÕ¤À¤·¤Í¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¤³¤È¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ëµå¼ï¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¶õ¿¶¤ê¤òÁÀ¤¦µå¼ï¡£¤À¤«¤éÊÆ¹ñ°é¤Á¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢½é¸«¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÅê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤µ°Æ»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤¤¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ£Í£Ì£Â¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎòÂå¤ÎÂåÉ½Àï¤Ç¾å¸¶¹À¼£¤ä´ä·¨µ×»Ö¤¬¹¥Åê¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤âàËâµåá¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁà¤ì¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£