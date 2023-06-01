OpenAI¡¢´ë¶È¸þ¤±AIÆ³Æþ»Ù±ç¡ÖFrontier Alliances¡×È¯É½¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¤Ê¤É4¼Ò¤ÈÄó·È
¡¡OpenAI¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎAIÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÖFrontier Alliances¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Äó·ÈÀè¤Ï¡¢BCG¡ÊBoston Consulting Group¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¡ÊMcKinsey & Company¡Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡ÊAccenture¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡ÊCapgemini¡Ë¤Î4¼Ò¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡ÖAI¤ÎÆ±Î½¡×¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖFrontier¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢AI¤òÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖAI¤ÎÆ±Î½¡ÊAI coworkers¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖAI¤ÎÆ±Î½¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤ò¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇAI¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Frontier¤Ï¸½ºß¡¢°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ô¥«·î¤Î´Ö¤ËÄó¶¡ÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー4¼Ò¤ÏOpenAI¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤È¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÁÈ¤à¡£´ë¶È¤¬AI¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤Î·×²èºî¤ê¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡³Æ¼Ò¤Ë¤ÏÀìÌç¤ÎÁÈ¿¥¤¬ºî¤é¤ì¡¢OpenAI¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ä¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£
³Æ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌò³ä
¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¤ÈBCG¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÖÀïÎ¬¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦Àß·×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥Õ¥§¥ë¥º»á¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯AI¤ò¹¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¹½Â¤¤äÆ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿Ê²½¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡¡BCG¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥·¥å¥Ð¥¤¥Ä¥¡ーCEO¤â¡¢AIÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÊÑ³×¤Ïµ¯¤¤º¡¢ÀïÎ¬¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¿·¤·¤¤¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤È¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¤Ï¡¢AI¤ò´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ø°ÂÁ´¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Î¥¸¥å¥êー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥ÈCEO¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢µ»½Ñ¡¢¥Çー¥¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¹ÔÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¤Î¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥¨¥¶¥Ã¥ÈCEO¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤ò¼çÆ³¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£