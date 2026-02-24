日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが2月21日、1月21日に発売された「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」について、多くの店舗で販売終了したことを発表。SNS上で注目を集めています。

「きのたけフルーリー」が教えてくれたことって？

「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」、通称「きのたけフルーリー」は、明治の人気チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」が初めて一つのスイーツに使用された商品。発売時には、SNS上で大きな話題になりました。

公式アカウントは、「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里は、ご好評につき多くの店舗で販売終了しました。ご愛顧いただきありがとうございました」とコメントし、「マックでもっと、仲良くなろう」と題された画像を投稿しています。

画像には「きのたけフルーリーが、教えてくれたことがあります。きのこ派、たけのこ派。愛するものが違っても、まざりあえること。おいしい時間が、人をもっと近づけること」と、心がじんとするようなフレーズが書かれています。

SNS上でたびたび語られる「きのこたけのこ論争」を一時休戦させた「きのたけフルーリー」について、「普段、たけのこばっかり食べていたから、きのこも一緒に食べられるのがよかった」「普段、きのこたけのこ論争とかいってますが、手を組むとめちゃくちゃ強いっていうのが証明されましたね」「きの派もたけのこ派も一瞬で和解させて去って行ったの罪深い…」とのコメントが寄せられています。

また、「ただ単にきのこの山とたけのこの里を入れただけじゃなく、周りのチョコとの相性もよくすごく特別な味になっててまた食べたいです！」「なんとか初日に食べることができてよかったです。おいしかったよ」「食感が良過ぎて大好きでした」とおいしさを絶賛する声も。

一方で、3月上旬までの販売予定とされていた同商品が早期に終了し、「食べられなかった」と嘆く人からの声も多数見られます。「終売早過ぎて泣いた」「はや！そんなに人気だったんですね！食べずに終わりました…」「あちこち行ったけど、全店舗3日で売り切れてて泣いた」「食べたかった…再販求む！」「またこの平和なひとときが再び訪れることを祈っています」と、再販売を望むコメントが寄せられています。

