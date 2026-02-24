立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「怖いですか？」と前置きし、大ボリュームのメニュー「赤富士山もりそば」を紹介しています。

【画像】わわわっ…ヤバすぎ！ コチラが真っ赤ででっかい「赤富士山もりそば」です！ おいしそ…！

麺3玉！ トンデモな「赤富士山もりそば」

公式アカウントは、「怖いですか？麺3玉を特製の辛味つゆで味わう赤富士山もりそばが」とコメント。山盛りのもりそばに、真っ赤な唐辛子、白ごま、のりをたっぷりとトッピングした「赤富士山もりそば」の写真を投稿しています。

同チェーンの「富士山もりそば」は、めんつゆ・薬味ネギ・わさびを含めると1072キロカロリーというインパクトのあるメニュー。「赤富士山もりそば」は、そこへさらに辛さが加わり、「富士山」の名にふさわしい、堂々たる一品となっています。

X上では「えーっ、こんなのもあるの！？」「見たことない。新メニュー？」といった驚きの声が上がっています。公式アカウントによると、「赤富士山もりそば」は、道玄坂店、六本木店で販売されているとのことです。

「怖い」よりも、「食べたい」「おいしそう」と感じた人のほうが多いようです。投稿には、「怖い…（ズルズル）」「ハマりそうで怖いです」「うんまっそーーー！叫んでしまった」「これは最高のぜいたくですね」「くそ！食べに行きたくなる！」とのコメントが寄せられています。

また、もりそばに唐辛子をかけることについては、「ザルやもりにはワサビが付いてるが、そこをあえて唐辛子で食べるのがいいんです」「名代富士そばさんのツイートで、七味を麺に直接かけて食べるのがおいしいって教わり、本当に感謝です！」との声が上がっています。

