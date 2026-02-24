この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『【不動産投資】なんと25倍！たった320万円で始めた郊外アパート投資がどうやって8,000万円に！？』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、首都圏投資の常識を根底から問い直している。多くの投資家が「首都圏＝東京一択」と考えるなか、木村氏はまず首都圏の法的定義に着目する。1都3県だけでなく、茨城・栃木・群馬、さらに山梨まで含まれるという事実は、思考の前提を大きく揺さぶる。



動画の軸となるのは、首都圏不動産の「三極化」だ。価格が上昇し続ける都市部、価格を維持する郊外、そして下落傾向にある地方。多くの報道は上昇か下落かの二項対立で語られるが、木村氏は「維持」という領域にこそ注目する。価格が維持されれば、ローン残債は時間とともに減少し、資産は確実に積み上がる。値上がり益を前提とする投資は外部要因に左右されやすく、期待先行の側面も否定できないと整理する。



都心価格を押し上げてきた要因として、海外投資家の資金流入や建築費の上昇が挙げられる一方で、金利上昇局面では構図が変わり得ると指摘する。価格が急伸したエリアほど利回りは低下し、収益性は圧縮される傾向にある。



その対比として示されるのが、郊外の中古アパート投資だ。4,000万円、利回り12%という想定のもと、家賃収入と返済、経費を差し引いたキャッシュフローを積み上げる試算が語られる。25年後、価格が大きく崩れなければ、運用益と売却を合わせて大きな差が生まれるという構図である。初期負担約320万円から始まる事例は、数字の組み立て方次第で見え方が変わることを示す。



さらに木村氏は、山梨県のように先入観で敬遠されがちな地域にも言及する。同じ県内でも都市部・郊外・山間部で状況は異なり、一律に下落と決めつけることはできないという視点だ。競合が少ない市場では、情報格差がそのまま成果差につながる可能性がある。



動画全体を通じて浮かび上がるのは、「どこが上がるか」ではなく「どこが維持し続けるか」という問いである。首都圏の定義、三極化の構造、利回りの考え方がどのように結びつき、25倍という試算に至るのか。その思考過程は、映像の中でより具体的に語られている。