2月23日、66歳のお誕生日を迎えられた天皇陛下。宮内庁はお誕生日にあたり、新たな写真や映像を公開した。

「ミラノ・コルティナ冬季五輪の公式マスコットキャラクター、オコジョの『ティナ』と『ミロ』のぬいぐるみとともに、ご一家でお写真を撮影されていました。映像では、雅子さまと愛子さまにぬいぐるみを手渡され、天皇陛下がほほ笑む場面もありました。

雅子さまと愛子さまはぬいぐるみについて『表彰式でメダルを獲得した選手に手渡されていましたね』『かわいらしいですね』と話されていたようです。『ティナ』と『ミロ』は水色のネックウォーマーを付けているので、天皇ご一家の水色のリンクコーデともなじんでいますね」（皇室担当記者）

お誕生日に先立ち行われた記者会見では、天皇陛下はご家族で過ごすひとときに関する質問に対し、

《最近は、3人でミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの競技をテレビで観戦することもよくあります》

と述べられていた。X上では、天皇ご一家のほほえましい光景に喜びの声が広がっている。

《ティナミロをお手にニッコニコの御一家にほっこり。尊い…》

《ビデオで皇后陛下と敬宮愛子さまからそれぞれオリンピックのマスコットのぬいぐるみを受け取っておられるシーンに心が和む》

《天皇ご一家のところにもティナとミロが！》