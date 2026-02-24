こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

本日2026年2月24日は、大谷翔平選手がアンバサダーを務めるブランド・Beats（ビーツ）の快適な着け心地とパワフルなサウンドを両立したワイヤレスイヤホン「Beats Studio Buds +」がお得に登場しています。

Beats Studio Buds +| ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン - AppleデバイスとAndroidデバイスで互換性が向上、内蔵マイク、耐汗仕様Bluetoothイヤフォン、空間オーディオ - ブラック/ゴールド 16,990円 （31%オフ） Amazonで見る PR PR

高性能なノイキャン機能も充実。「Beats Studio Buds +」が31%オフと超特価

Apple（アップル）傘下の音響ブランド・Beats（ビーツ）のワイヤレスイヤホン「Beats Studio Buds +」が31%オフで登場。

高性能で使い勝手に優れたワイヤレスイヤホンが、今なら16,990円で購入できるチャンスです。

周囲の状況に合わせて騒音を消す「アクティブノイズキャンセリング（ANC）」と環境音を自然に取り込む「外部音取り込みモード」を搭載。

音楽を集中して聴きたい人から通勤・通学に使いたい人まで幅広いニーズに応えるアイテムです。

アコースティックベントが快適なフィット感を実現。耳への圧迫感を軽減しながら臨場感のあるサウンドを再現

Dolby Atmos（ドルビーアトモス）に対応した空間オーディオに対応。映画館のような臨場感のあるサウンドを体験できます。

各イヤーバッドに2層構造のトランスデューサーを搭載。歪みの少ないクリーンな低音を奏でます。

3つのアコースティックベント（通気孔）によって、カナル型イヤホン特有の「耳が詰まるような圧迫感」を解消。

長時間装着しても疲れにくく快適な着け心地を実現しながら、オーディオ精度を高めています。

イヤーチップはS・M・Lだけでなく、XSサイズもあり、さまざまな耳の形にフィットしますよ。

最大36時間使える長時間バッテリーを採用。物理ボタンで操作性も抜群

イヤホン単体で最大9時間、充電ケース込みで最大36時間の再生が可能です。ノイキャン機能オンでも合計最大24時間の利用できるパワフルバッテリーも魅力。

5分間の充電で最大1時間の再生が可能な急速充電にも対応しています。

本体側面のロゴ部分が物理ボタンとなっており、再生・停止やモード切り替えがスムーズにできるのも特長。

ブラックやアイボリーに加えて、スタイリッシュなスケルトン外装がカッコいいトランスペアレントなどカラーバリエーションも豊富。

周囲のノイズを取り除き、自分の声をクリアに届けるマイクシステムもGOOD。ビジネスシーンでも大活躍しますよ。

なお、上記の表示価格は2026年2月24日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

