人気No.1メニューが「税抜390円」になる大創業祭開催　スタンプも最大3倍もらえる【築地銀だこ】

「築地銀だこ」は、創業29周年を迎えることを記念し、2026年3月4日（水）から「大創業祭」を開催する。「大創業祭」は、第1弾〜第3弾まで実施する。

【商品画像】人気No.1メニュー「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」はこちら

「大創業祭」の第1弾は、人気No.1メニューの「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」が、サンキューセールと題して「390円（税抜）/ 421円（税込）」で販売となる。日程は、3月4日（水）、5日（木）、6日（金）の3日間。※税込価格はテイクアウトの税率・価格（店内飲食の場合は、税率・価格が異なる）

期間中は、「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」 のみの販売となり、「1人1会計2舟まで」 の購入となる。また、「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」以外の各種たこ焼、たい焼、ソース焼きそば等のフード商品は販売休止となる（ドリンクのみ販売）。

「大創業祭」の第2弾は、スタンプが貯まるとたこ焼が無料でもらえる 「銀だこスタンプカード」 のスタンプが、3月7日（土）は2倍、8日（日）は3倍になる。さらに、第3弾は、築地銀だこ「創業記念日」の3月14日（土）が、スタンプ 3となる。

〈築地銀だこ「大創業祭」詳細〉

【第1弾】

・実施期間

2026年3月4日（水）、5日（木）、6日（金）

・実施内容

ぜったいうまい‼ たこ焼（ソース、8個入り）を 390円（税抜）で販売

※テイクアウト421円（税込）/ 店内飲食429円（税込）

※期間中は、「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」 のみの限定販売 となる

※期間中は、「1人、1会計につき2舟まで」 の購入となる

※期間中は、「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」以外の各種たこ焼、たい焼、ソース焼きそば等の商品は販売休止となる（ドリンクのみ販売）

※他の割引との併用不可、各種追加トッピング提供不可

※スタンプカードの引換、回数券・引換券等の利用も、1人1会計2舟までに含まれる（通常価格でも追加の提供はできない）

※銀だこ酒場、銀だこハイボール酒場・横丁は、テイクアウトのみサンキューセールの対象、店内では通常メニュー・価格での提供となる

※期間中、デリバリーサービスは休止（対象外）となる（銀だこ酒場、ハイボール酒場・横丁は、サンキューセール中も店内は通常メニューでの営業のため、デリバリーサービスも通常メニュー・価格となる）

※催事店、球場、競馬場、6個入りのみ取り扱い店舗などの一部店舗はキャンペーン対象外

【商品画像】人気No.1メニュー「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」はこちら

【第2弾】

・実施期間

2026年3月7日（土）、8日（日）

・実施内容

銀だこスタンプカードのスタンプが3月7日（土）は2倍、8日（日）は3倍になる

【第3弾】

・実施期間

2026年3月14日（土）

・実施内容

銀だこスタンプカードのスタンプが3倍になる

※3月8日は、「8のつく日（スタンプ2倍）」 と重なるため、今回は3倍となる

※紙の銀だこスタンプカード、銀だこアプリ内のデジタルスタンプカードともに、押印対象となる

※たこ焼1舟（6個入り以上）の購入で適用

※ソース焼きそば1皿、お好み焼1皿、たい焼3匹の購入でも適用

・実施店舗

全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）

※キャンペーンについては、各施設等からの指示、各店舗の状況、予想以上の混雑・混乱等が発生した場合など、さまざまな理由により予告なく変更・中止等となる場合がある

〈銀だこスタンプカード に関する注意事項〉

「紙の銀だこスタンプカード」 の新規発行（銀・ゴールドへの更新を含む）は、2026年2月18日をもって終了となっている。たこ焼を購入時に、紙のスタンプカードがすべて押印済み（※たこ焼無料交換分を除く）となった場合、ランクアップ（更新）・新たな紙のカードの発行ができない。スタンプを継続して貯めるには、銀だこアプリをダウンロードし、店舗にてアプリへの移行手続きをとる必要がある。

※ 「紙の銀だこスタンプカード」 は、全国の各店舗にて、ランク・押印済みスタンプ・たこ焼無料交換情報などをそのまま 「銀だこアプリ内のデジタルスタンプカード」 へ移行可能。

※「銀だこアプリ」の提供開始に伴い、従来の 「紙の銀だこスタンプカード」 の運用は、2026年11月30日をもって終了となる