【今週の注目アイテム5選】仕事と日常をつなぐBRIEFINGの新作バッグやキヤノン「PowerShot」30周年記念モデルなど

新しい季節の始まりに、仕事も遊びもアップデートしてくれるモノを取り入れてみませんか。GoodsPress Web編集部が今回ピックアップしたのは、機能性やデザインへのこだわりが詰まった、注目の最新アイテム5選！

スマート収納で日常と旅をシームレスにつなぐBRIEFINGの新作バッグ、30周年を迎えたキヤノン「PowerShot」の記念モデル、行動中の快適さを追求したZEROGRAMの新作ザックなど。

毎日の暮らしや身につける時間が、少し楽しく、少し豊かになる。そんな“ちょうどいいワクワク”をもたらしてくれるアイテムをお届けします。

1. 仕事も旅もひとつで完結。BRIEFINGのMODULEWEAR新作

場所を選ばず働ける時代、PCやガジェット類の増加でバッグの中が煩雑になりがちです。そこで注目したいのがBRIEFINGのMODULEWEAR COLLECTION新作「SQ PACK MW」と「MULTI SHOULDER M MW」。

スマート収納をコンセプトに、仕事から休日まで使えるスペックで、バックパックはPC専用収納や高視認性ポケットを備え、都会的でミニマルなデザイン。ショルダーもタブレット対応ポケットや多彩な内装を備え、整理しやすい設計です。耐久性と撥水性に優れた素材を採用し、日常と仕事、旅をシームレスにつなぎます。

>> ”仕事用”と“休日用”はもう分けない。ブリーフィングの新作バックパックは全部入って見た目もスマート

2. コンデジ復権を予感させる、キヤノンの30周年機

コンパクトデジカメの代表格として歴史を重ねてきたキヤノンのPowerShotシリーズが30周年を迎え、2019年発売のPowerShot G7 X Mark IIIをベースにした記念モデルが登場します。

1.0型約2010万画素積層CMOSセンサーと24-100mm相当F1.8-2.8の明るいズームレンズを搭載し、最短5cmの接写や美しいボケ表現が可能。高速起動や素早いAF、4K動画、5軸手ブレ補正、Vlog向け機能も備えます。記念モデルはグラファイトカラー外装や特別ロゴ、本革ケース同梱など特別仕様。スマホ時代でも“構えて撮る”楽しさを再認識させてくれる一台です。

>> キヤノン「PowerShot」が30周年。ということはコンデジの歴史もほぼ30年ということです

3. 行動中の手間を減らす設計。「LUNDY LT」の実力



登山ザック選びでは背負い心地や重量に目が向きがちですが、実はサイドポケットの作り込みも行動中の快適さを大きく左右します。ウォーターボトルや行動食をすぐ取り出せるほか、テントやマットを外付けできれば荷室を整理しやすくなります。

そんな視点で注目したいのが、軽量性を追求するZEROGRAMの新作「LUNDY LT」シリーズです。30Lと50Lのロールトップ型で、大容量かつ伸縮性のある外部ポケットを備えています。両サイドは深型で二重バンド付きのため長尺物も安定して固定可能。さらにサイドから荷室へアクセスでき、50Lは大きく開く構造で荷物の出し入れも容易です。軽さだけでなく“手間”を減らす設計が魅力のモデルです。

>> 優れた登山ザックはサイドポケットまで抜かりがない。ゼログラムの新作のようにね。

4. 原点を現代に結ぶ、オリエントスター75周年モデル

1951年創業のOrient Starは、「輝ける星」を理想に日本製機械式時計を追求してきました。75周年を記念して登場したのが、スポーツコレクションM42の限定作「M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m」です。

原点となったのは1964年のオリンピアカレンダーダイバー。本作は当時の意匠を踏襲しつつ、ISO規格に準拠した200mスキューバ潜水用防水を実現しました。41mmケースに逆回転防止ベゼル、ねじ込み式りゅうず、スクリューバックを備え、両球面サファイアクリスタルや夜光も装備。夜空と深海を表現したブルーグレーのグラデーション文字盤が印象的です。自社製キャリバーF6N47は日差＋25秒〜−15秒、約50時間のパワーリザーブを確保し、同ブランドの象徴であるパワーリザーブ表示も搭載。世界700本限定で、裏ぶたには75周年記念マークとシリアルナンバーが刻まれた特別な一本です。

>> オリエントスター75周年の限定ダイバーズはブルーからブラックへ移ろうダイヤルカラーが絶妙です

5. 2000年代の熱狂を呼び覚ます、DC Shoes「AT-2」復刻

インターネットが普及する前、ファッション情報は雑誌やショップが頼りで、ストリートのスケーターは常に憧れの存在でした。1994年創業のDC Shoesは、そんな時代を象徴するブランドです。

中でも2000年代初頭に登場した「AT-2」は、厚いシュータンや高いグリップ力、耐久性でファッティなBスタイルにマッチし人気を博しました。今回の復刻版はAEROTECHベンチレーションや通気性を高めたインソール、ヒールのエアバッグ、UNI-LITEミッドソール、スティッキーラバーを採用し性能を向上。スネーク柄レザーの「AT-2 SE」も加わり、懐かしさと新しさを兼ね備えた一足に仕上がっています。

>> あの頃、みんなが夢中だったDC Shoes「AT-2」。ストリートに映える名足が待望の復刻

