『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』2026年7月TVアニメ化決定！ティザービジュアル解禁！メインスタッフ＆キャストコメント到着！

シリーズ累計180万部突破の大人気漫画『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』TVアニメ化が決定！監督には「くまクマ熊ベアー」や「勇者、辞めます」など、確かな演出手腕と拘り抜いた作画で良作を手掛けてきた石井久志、制作には石井監督と長年タッグを組んできたEMTスクエアード。シリーズ構成には大ヒットアニメ連発の赤尾でこ、キャラクターデザイン＆総作画監督には多くのアニメでアクションと美少女作画に定評のあるスーパーアニメーターの古川英樹といった豪華なスタッフが集結！

現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタル。しかし才能の限界を知り、絶望の末に命を落とす。――400年後。前世の知識と魔術を携え二度目の転生を遂げた彼を待っていたのは、魔法文明が衰退した世界だった。奴隷の少女アナスタシア、そして名門学院の学長にして“かつての弟子”マーリンと共に、魔法学院で無双する！絶望から転生した賢者が、常識を塗り替える規格外の学院ファンタジー開幕だ。

この度、エフタル、アナスタシア、マーリンが描かれたティザービジュアルが解禁された。豪華スタッフでお贈りする、絶望から転生した最強賢者の爽快学院無双に乞うご期待！

また3/28（土）〜3/29（日）に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan 2026内、NBCユニバーサル・エンターテイメントブースにて、スペシャルステージ開催が決定した。解禁となったキャスト３名が最速登壇！作品の魅力やオススメを紹介する。

＜スタッフコメント＞

原作：白石新先生

もうだいぶ前のことになりますでしょうか。

編集さん「ちょっと打ち合わせしたいんで時間取れますか？」

私「電話かメールで良くないです？ 最近ちょっとバタバタしてて……」

編集さん「いや、今回はどうしてもお会いしないといけない話がありますので」

私「アニメ化の話とかならそりゃ喜んで会いますけど。でもマジで忙しいんですよ」

編集さん「アニメ化の話です」

私「ええと、この日なら空いてます！！！」

と、やや意訳はあれど、大体こんな感じでアニメ化の話を聞いたんですが、いやはや嬉しかったですねー。

で、そこから色んな作業が進んでいくわけで、色んなデータが届いて「うおおおお！」となって、アフレコ現場まで行ったりしまして。

当たり前の話なんですけど、アニメスタッフさんや声優さん、他にも色んな役割の方がいて、みんながプロで専門家なわけで……。

なんというか、「ただただ凄いな」というのが率直な感想でした。

自分の作品が、自分の知らない場所で、自分の想像を超えて形になっていく感覚といいますか。あと、単純に「プロって凄いな」と。

ここだけの話、実は私もプロという設定のはずなんですが、アニメスタッフさんの妥協しない感じとか、声優さんの演技とか……なんというか自分もちゃんとしないとなーとか自省したりもして。

お話は変わりまして。

思えば最初、本作は私がたった一人で始めた物語でした。

一人でやっているところに、コミックの担当編集さんに声をかけていただいて。

そこからどんどん色んな人を巻き込んでいって、それぞれがそれぞれの領域でプロのお仕事でアシストをしていただいて、ここまで来ることができました。

私一人でこれができたかと言ったら、それは絶対にできないわけで、なんというか感無量です。

心より、全ての関係者に感謝しています。

そして何よりも支えていただいた読者様に、宇宙規模の感謝の言葉をささげます。

皆様方――ありがとうございます！

漫画・けんたろう先生

キャラクター原案：魚デニム先生

『落第賢者の学院無双』アニメ化、本当に本当におめでとうございます！

原作の白石新先生、コミック担当のけんたろう先生、そしてこの作品を愛してくれた読者の皆様。

どのピースが欠けても叶う事はなかったであろう夢が現実となり、感無量でございます。

連載前、クロッキー帳にあーでもないこーでもないと頭を抱えて描いたエフタル達が

画面の中で飛んだり跳ねたりするという事実がいまだに信じられません（笑）

改めて、この船の末席に乗せていただいた、白石先生を始めとした関係者の皆様に心からの感謝を申し上げます！

私も落第賢者の一ファンとしてアニメ版を楽しませていただきたく存じます！

監督：石井久志



主人公エフタルのように不屈の精神で制作しています。

図らずも無双してしまうエフタルの姿をお楽しみに！

＜キャストコメント＞

エフタル役：梅田修一郎

このたび、エフタル役をまかせていただくことになりました、梅田修一朗です。

大賢者・雷神皇エフタルが400年後の世界に転生して……やりたいことは変わらず魔導の探求！

エフタルに魔術適正がないにも関わらず大賢者になれたのは、この精神性にあると思います。

エフタルのド派手なバトルシーンやヒロインたちと送る日々がみられるのを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします！

アナスタシア役：小山内怜央

この度アナスタシア役を演じさせていただくことになりました小山内怜央です。

アナスタシアは物語を通して徐々に成長していく姿が魅力のひとつなので、アフレコではアナスタシアの内面的な部分だったり心情の変化を大切に演じさせていただきました。

あとはたまに語尾がくしゃっとなったり、テンパっちゃうと甘噛みしちゃうところもかわいいです。

他にもエフタルとアナスタシアとマーリン3人のわちゃわちゃした雰囲気も見どころなのでアニメではそこもぜひ楽しんでいただければと思います！

マーリン役：白石晴香

「落第賢者の学院無双」TVアニメ化決定おめでとうございます！

マーリン役を務めさせていただく白石晴香です。

原作を読ませていただき、選ばれしものじゃなくとも、努力次第で運命は変えられるんだ！と、感動しました。

私が演じさせていただくマーリンはエフタル様に命を救われ、誰よりもエフタル様を尊敬し、慕っています。一番弟子になるため努力した彼女は時を経て「アルテナ魔法学院」の校長に。幼少期から大人になった彼女まで演じさせていただくので、マーリンがどんな人生を送ってきたのかを丁寧に演じられたらと思います。

精一杯頑張りますので！作品の応援、どうぞよろしくお願いいたします！

●作品情報

シリーズ累計180万部を突破する大人気漫画、TVアニメ化！

『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録〜』

【原作】

原作：白石新

漫画：けんたろう

キャラクター原案：魚デニム

【スタッフ】

監督：石井久志

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：古川英樹

アニメーション制作：EMTスクエアード

【キャスト】

エフタル：梅田修一朗

アナスタシア：小山内怜央

マーリン：白石晴香

原作コミックス最新８巻好評発売中！

マンガUP!にて好評連載中！

https://www.manga-up.com/titles/506

●イベント情報

AnimeJapan 2026

3月29日（日）13:30〜

NBCユニバーサル・エンターテイメントブース［A26］内、イベントステージ

登壇キャスト

エフタル役：梅田修一朗

アナスタシア役：小山内怜央

マーリン役：白石晴香

詳細はNBCユニバーサルAJ2026特設サイトをご確認ください！

https://www.nbcuni.co.jp/anime/anime-japan/2026/

(c)Arata Shiraishi (c)Kentarou/SQUARE ENIX

