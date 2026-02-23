『うっせぇわ』大ヒットの人気アーティストが素顔公開！理由は…「顔を出していかないとモテない！」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

2月22日（日）の同番組では、昨年11月に放送されたゴールデンスペシャル「音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100」の特別編が放送された。

【映像】素顔を公開した『うっせぇわ』大ヒットの人気アーティスト

昨年11月放送のゴールデンスペシャルでは、有名アーティストやヒット曲を生み出す音楽プロデューサーら総勢64名にアンケートを実施。集まった曲は約800曲にも及んだ。

では、プロたちはほかにどんな曲を挙げていたのか？

今回は、3人のプロたちが登場し、2000年より前・2000年以降の「最強サビ歌詞名曲BEST20」を発表した。

スタジオに登場したのは、大ヒット曲の作詞作曲も手がけるボカロP／シンガーソングライターのsyudou。さらに、過去に年間マイベストにも選出された3人組バンド・chilldspotの比喩根と、女の子のリアルな気持ちを歌うシンガーソングライター・コレサワが番組初登場をはたした。

登場するなり「マスクを取ったよね？」とつっこまれたsyudou。

syudouといえば、Adoの大ヒット曲『うっせぇわ』（2020年）の作詞・作曲を手がけたほか、人気アニメ『チェンソーマン』のエンディングテーマ『インザバックルーム』（2022年）でも知られるアーティストだ。

これまで『EIGHT-JAM』に出演する際は必ず黒いマスクを装着していたsyudouだったが、今回は素顔を解禁して登場した。

マスクを外した理由について聞かれると、syudouは「インターネットの活動を軸にしていたので、その雰囲気を大切にしていたんですけど。もっと顔を出していかないとモテないなと思って」と本音を吐露。予想外の理由にスタジオは爆笑に包まれた。

顔出しせずに活動をしているコレサワから「隠したほうが絶対いいと思う！」と言われるも、syudouは「モテをとりたくて…」と繰り返していた。