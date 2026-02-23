シャトレーゼの「ひなまつりケーキ2026」まとめ。デコ・ミニ・アレルギー対応まで網羅！

菓子専門店「シャトレーゼ」の2026年ひなまつりケーキが、2月15日から順次販売中。苺デコやアソート、ミニケーキ、アレルギー配慮商品まで豊富なラインアップで、家族みんなでひなまつりを楽しめます。

カラフルでかわいすぎる...！

●お花のフリルショートデコレーション

りんご風味クリームと苺クリームで花をイメージした華やかなデコレーション。苺シュガーチップ入りの苺クリームやダイス苺、白桃果肉入りソースをサンドした春らしい味わいのケーキです。

価格は3890円でサイズは直径14cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●ひなかざり プレミアム苺フレジェ

苺をたっぷり使用し、苺果肉が入った苺ソースとホイップクリームをサンド。苺の甘酸っぱさを存分に楽しめる贅沢な仕上がりで、ひなまつりにぴったりの華やかなデコレーションケーキです。

価格は3350円でサイズは直径10cm。販売期間は2月15日から3月3日まで。

お酒を使用しているので、子どもやアルコールに弱い人は注意が必要です。

●ひなかざり ショコラ・ノワール

おだいりさまとおひなさまをイメージしたチョコレート飾りが特徴。ヘーゼルナッツクリームや濃厚なガナッシュ、板チョコの食感が重なり、濃厚で奥深いチョコレートの味わいが楽しめます。

価格は3780円でサイズは直径14cm。販売期間は2月27日から3月3日までです。

●桃の節句 ひし形デコレーション

ひし餅をモチーフにしたカラフルなケーキ。ピンクと緑のスポンジで苺とホイップをサンドし、雛人形チョコレートや苺、桃の花などを飾った、伝統感とかわいさを兼ね備えた一品です。

価格は3570円で、サイズは24cm×15cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●桃の節句 ２つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション

苺果肉入り苺ソース・ホイップクリームをサンドしたケーキと、チョコクリームとシリアル入りチョコレートをサンドしたチョコケーキの2種の味が楽しめるデコレーション。動物モチーフのケーキやフルーツを飾り、子どもが喜ぶ華やかな見た目で桃の節句のお祝いを盛り上げます。

価格は4110円で、サイズは直径17cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●桃の節句 アソートデコレーション

苺みるく、抹茶、マロンなど8種のフレーバーを詰め合わせたアソートケーキ。ひな壇をイメージした飾り付きで、家族それぞれが好きな味を楽しめる華やかな一台です。

価格は4220円で、サイズは直径17cm（8カット）。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●桃の節句 苺の2段タルトデコレーション

アーモンドタルトとスポンジケーキを重ねた豪華な2段ケーキ。キャラメルクリームやダイス苺をスポンジケーキで挟み、雛人形チョコや桃の花を飾った見た目も華やかなひなまつり向けデコレーションです。

価格は4490円で、サイズは直径15cm。販売期間は2月27日から3月3日までです。

ひな飾りとしても楽しめるケーキも登場

●桃の節句 ちいさなひなケーキ 白

ホイップクリームとスポンジ、チョコチップをサンドしたケーキ。おだいりさまチョコレートを飾った可愛らしい見た目で、少人数のひなまつりにもぴったりのサイズ感です。

価格は1040円で、サイズは直径9cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク

苺クリームと苺風味スポンジ、ホワイトチョコチップを合わせたケーキ。おひなさまチョコレートを飾り、やさしい甘さと可愛らしい色合いが楽しめます。

価格は1040円で、サイズは直径9cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●桃の節句 ちいさなひなかざり

「桃の節句 ちいさなひなケーキ（白）」と「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」を専用箱に詰め合わせたセット。箱を開けるとそのまま飾れる仕様で、手軽にひなまつり気分を楽しめる少人数向けのケーキです。

価格は2個入2080円。販売期間は2月15日から3月3日までです。

1人で独占できる食べきりサイズのミニケーキ

●桃の節句 苺のトルテ

苺と抹茶のスポンジでひし餅を表現したミニケーキ。ホイップクリームと、洋なしや黄桃のシロップ漬け、ダイス苺をサンドしています。苺を飾った食べきりサイズで、ひなまつりのお祝いにもぴったりです。

価格は410円。販売期間は2月15日から3月3日までです。

●春いちごと桃のふんわりケーキ

苺シュガーチップ入りの苺クリームと桃ジュレを重ねた春らしい色合いのケーキ。苺クリームとりんご風味クリームを絞り、軽やかな食感とやさしい甘さが楽しめます。

価格は470円。販売期間は2月15日から4月3日までです。

●桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション

豆乳クリームや米粉スポンジを使ったアレルギーに配慮したケーキ。苺コンポートをサンドし、別添の飾りで自由にデコレーションして楽しめるひなまつり限定商品です。

価格は3672円で、サイズは直径14cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

特定原材料とそれに準ずるもの28品目のうち、オレンジ・大豆・ゼラチン・アーモンドを使用。乳、卵、小麦を含む商品と共通の設備で製造していますが、乳・卵・小麦のアレルゲン検査を行った上で出荷されます。

また、ひなまつりプレートはチョコレートではありません（マジパン使用）。

●桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション

米粉スポンジと濃厚なチョコレート風味のチョコクリームを使った、卵・小麦不使用のケーキ。苺コンポートをサンドし、別添の苺や飾りで仕上げることでオリジナルのひなまつりケーキが楽しめます。

価格は3564円で、サイズは直径14cm。販売期間は2月15日から3月3日までです。

特定原材料とそれに準ずるもの28品目のうち、オレンジ・大豆・ゼラチン・アーモンドを使用しています。卵、小麦を含む商品と共通の設備で製造していますが、卵・小麦のアレルゲン検査を行ってから出荷されます。

また、ひなまつりプレートはチョコレートではございません（マジパン使用）。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部