赤楚衛二、韓国女優をインスタコメントで“綺麗”と絶賛 あだ名にも注目集まる「本物のカップルみたい」「メロい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/22】IZ*ONE出身で女優のカン・ヘウォンが21日、自身のInstagramを更新。テレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜）で共演している俳優の赤楚衛二とのオフショットを公開し、コメント欄に注目が集まっている。
【写真】赤楚衛二が「綺麗」と絶賛した韓国美女とのベッドショット
ヘウォンは、おにぎりの絵文字と「＃キンパとおにぎり」のハッシュタグを添え、オフショットを多数公開。2人でベッドに寝そべる姿や自撮りする仲睦まじい姿などを披露している。
また、コメント欄では赤楚は「ヘウォネ〜イェッポ〜」と投稿。赤楚独自のヘウォンのあだ名「ヘウォネ」と、韓国語で「綺麗」を意味する「イェッポ」の言葉でヘウォンを絶賛していた。
この投稿にファンからは「本物のカップルみたい」「普段から仲いいの伝わる」「赤楚くんが褒めてるのメロい」「韓ドラの距離感って感じがしてたまらない」と反響が寄せられている。
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。（modelpress編集部）
◆カン・ヘウォン、赤楚衛二とのオフショット公開
◆カン・ヘウォンの投稿に反響
◆赤楚衛二主演「キンパとおにぎり」
