泌尿器科専門医のひかつ先生がYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で、「【前立腺がん】年齢別ＰＳＡの考え方 前立腺がんの名医が徹底解説！」と題した動画を公開。健康診断などで指摘されるPSA（前立腺特異抗原）の数値について、年齢によってその捉え方が大きく異なると解説した。



PSA検査は前立腺がんの早期発見に用いられる血液検査であり、一般的に基準値は4.0ng/ml未満とされる。この数値を超えると精密検査が推奨されるが、ひかつ氏によると、PSA値が「グレーゾーン」と呼ばれる4～10ng/mlの場合でも、実際に前立腺がんと診断される確率は約30%に過ぎないという。



動画の核心は、このPSA値を年齢別にどう解釈すべきかという点にある。ひかつ氏は、前立腺がんが高齢者に多く、加齢とともに命に直接関わらない「ラテントがん（潜在がん）」の割合が増えるという事実を指摘。「80歳代の男性の二人に一人は、治療の必要がない前立腺がんがある」というデータを示し、年齢を無視して画一的に数値を評価することのリスクを説明した。



その上で、ひかつ氏は自身の見解として、年齢層を4つのグループに分けたPSA値の考え方を提言した。

・～65歳：「しっかりしよう」。期待余命が長いため、積極的に精密検査や根治治療を検討すべき。

・66～75歳：「比較的しっかりしよう」。持病などを考慮しつつ、原則として専門医の診察を受けることが推奨される。

・76～80歳：「個人の価値観次第」。PSA値が10を超えるまでは経過観察も選択肢となり、本人の意思や健康状態が判断の鍵となる。

・81歳～：「気にするな！」。ラテントがんの可能性が非常に高く、過剰な検査や治療を避けるため、PSA値が20程度までは基本的に様子見で良いとした。



ひかつ氏は、これらの考え方はあくまで一つの指針であるとしつつも、「ご本人だけでなく、周りの家族が心配する」という現実にも言及。最終的な判断は、専門医や家族と十分に相談することの重要性を強調し、画一的な基準に捉われず、個々の状況に応じた最適な選択をすることの大切さを訴えかけた。