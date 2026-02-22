『龍が如く8外伝』出演でも話題の霧島聖子、『週プレ』で魅せた究極の曲線美

霧島聖子が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！

霧島聖子 ©西條彰仁／集英社

【プロフィール】

霧島聖子（きりしま・せいこ）

1991年12月8日生まれ 大阪府出身

身長165cm B86 W60 H88

2015年からレースクイーンとして本格的に活動をスタート。「日本レースクイーン大賞2019」大賞、「ミスFLASH2021」グランプリ。ゲーム『龍が如く8外伝』に聖子役で出演。ファースト写真集『DECADE』（玄光社）が発売中！

公式X【@renna1208】公式Instagram【@seiko_kirishima】

今号の『週プレ』は、約1年ぶりの登場！菊地姫奈の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ちっちゃいけど、大きい！岸みゆのランジェリー姿に、一段と磨きがかかった美しさ・林ゆめも要チェック！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】霧島聖子写真集「かつてない自分に」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】霧島聖子写真集「かつてない自分に」©西條彰仁／集英社

＜特集情報＞

独裁クイーン高市首相“やりたい放題”スケジュール 2026～2028、

球春到来！ヤクルト・池山隆寛新監督＆日本ハム・達孝太投手Wインタビューに森繁和らが語る「外国人スカウト戦略」の新潮流、新庄ファイターズ名護キャンプリポートも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』9・10合併号は２月16日に発売！