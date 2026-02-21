ÃæÌîÀ¿Ìé¡ÖJ2¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡×¡¡È¬¸Í¤¬¾ÅÆîÁê¼ê¤Ë¡È¤é¤·¤µÁ´³«¡É¤âÀËÇÔ¡Ä»Ø´ø´±¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼Á¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡º£µ¨¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆJ2¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇJ1¤òÀï¤Ã¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤òÁê¼ê¤ËÁ±Àï¤·¤¿¤¬¡¢0-1¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾ÅÆî¤µ¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤³¤¤¡ª¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶Í¦µÆ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢È¬¸Í¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é¶ÉÌÌ¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤ä½ÐÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¾ÅÆî¤ò¾å²ó¤ê¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌð°õ¤Ï¾ï¤ËÁ°¸þ¤¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿È¬¸Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£Å¨¾¤ÎÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¡×¤È»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢Á¯Îõ¤ÊÁ°È¾45Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï»Ø´ø´±¤ÎÊÛ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢70Ê¬¤ËÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡£0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼éÈ÷¤ä¹¶·â¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼Á¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¡¢º£µ¨¤âÈ¬¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæÌîÀ¿Ìé¤Ï71Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢J2¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤é¤·¤µ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ÝÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤·Á¤ò²¿ÅÙ¤âºî¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²÷Â¤òÀ¸¤«¤·¤¿Î¢È´¤±¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¸÷¤ë¡£È¬¸Í¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¼ý³Ï¤â²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÀï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃæÌî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤äß·¾å¡ÊÎµÆó¡ËÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÙ¤ìÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2ÎóÌÜ¡¢3ÎóÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£2¥È¥Ã¥×¤Îß·¾å¡õÃæÌî¡¢2ÎóÌÜ¤Îº´Æ£ÊË¡õ±ÊÅÄ°ì¿¿¡£Á°Àþ¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦µ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¡Ê¹¶¼é¤Ç¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ìÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÌî¡£¡È¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡É¤Î»ÑÀª¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¸Ê¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾ÅÆî¤µ¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤³¤¤¡ª¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹â¶¶Í¦µÆ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢È¬¸Í¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é¶ÉÌÌ¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤ä½ÐÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¾ÅÆî¤ò¾å²ó¤ê¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌð°õ¤Ï¾ï¤ËÁ°¸þ¤¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿È¬¸Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£Å¨¾¤ÎÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¡×¤È»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢Á¯Îõ¤ÊÁ°È¾45Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¡¢º£µ¨¤âÈ¬¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæÌîÀ¿Ìé¤Ï71Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢J2¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤é¤·¤µ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ÝÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤·Á¤ò²¿ÅÙ¤âºî¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²÷Â¤òÀ¸¤«¤·¤¿Î¢È´¤±¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¸÷¤ë¡£È¬¸Í¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¼ý³Ï¤â²ÝÂê¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÀï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃæÌî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤äß·¾å¡ÊÎµÆó¡ËÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÙ¤ìÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2ÎóÌÜ¡¢3ÎóÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£2¥È¥Ã¥×¤Îß·¾å¡õÃæÌî¡¢2ÎóÌÜ¤Îº´Æ£ÊË¡õ±ÊÅÄ°ì¿¿¡£Á°Àþ¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦µ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¡Ê¹¶¼é¤Ç¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ìÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÌî¡£¡È¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡É¤Î»ÑÀª¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¸Ê¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë