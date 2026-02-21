¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡£Ä®ÅÄ¤¬º£µ¨½é¹õÀ±¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡È75Ê¬°Ê¹ß¡É¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»ØÅ¦¡ÖÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ACLE¤ò´Þ¤á¤¿£µÏ¢Àï¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ëJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤ÏÅìµþV¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤ÎËö¤Ë·Þ¤¨¤¿PKÀï¤ò£³¡Ý£´¤ÇÍî¤È¤·¡¢º£µ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡69Ê¬¤ËÁêÇÏÍ¦µª¤ÎFKÃÆ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢80Ê¬¤ËÁêÇÏ¤ÎCK¤«¤éÃæ»³ÍºÂÀ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤À¤¬¡¢89Ê¬¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢90¡Ü£µÊ¬¤Ë¤âÈïÃÆ¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢½ªÈ×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¡¢89Ê¬¤Ç¤Î£±ÅÀÌÜ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£µîÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢75Ê¬°Ê¹ß¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÁªÂò¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î»×¹Í¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÒë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢PKÉé¤±¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢PKÀï¤Ë¤è¤ëÇÔÀï¤Ï¾¡ÅÀ£±¤ò¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ó°ÌÁè¤¤¤ÇÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£µÏ¢Àï¡¢ÈèÊÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤à¤È¤³¤í¤ÏµÙ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
