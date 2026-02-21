¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù½ªÎ»¤ÇÉâ¾å¤·¤¿ ¡È¥Ý¥¹¥ÈµÜº¬¡É ¤ÎÌ¾Á°¤ËÁûÁ³¡Ä20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÇØÉé¤¦ÈÖÁÈ¤Î ¡È¸å·ÑÌäÂê¡É ¤ÎÆñ¤·¤µ
¡¡9·îËö¤ÇÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¿·ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¡¢µÜº¬À¿»Ê¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤·¤¤MC¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2·î20ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈµÜº¬¡É ¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤ä²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ç¤Ï¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤ËNHK¤òÂà¶É¤¹¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Ï2006Ç¯7·î¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î2Ç¯Á°¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤¿µÜº¬¤¬»Ê²ñ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖµÜº¬¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç ¡ÈÄ«¤Î´é¡É ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£1Æü¤Ë2¤Ä¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È´ØÀ¾ÈÇ¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Åö»þ43ºÐ¡£¤½¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2007Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤³¤³¤«¤éµÜº¬¤ÎÌ¾Á°¤Ï°ìµ¤¤ËÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë20Ç¯¤ÇËë¤ò²¼¤í¤¹¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¿·ÈÖÁÈ¤ÎÁ¥½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Í½Â¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¤Ï17Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤ËÄÌ¤¸¤ë ¡È²¡¤·½Ð¤·¤Î¶¯¤µ¡É ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾®Àô¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥´¶ÅÙ½Å»ë¤Î¿ÍÁª¡£¤µ¤é¤ËÉã¤¬¸µ¼óÁê¤Î¾®Àô½ã°ìÏº»á¡¢Äï¤¬ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤¤¤¦¡¢¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡É ¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆÆü¥Æ¥ì¤¬¿ä¤¹ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢NHK¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çä¤ê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ËóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤È¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢20Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÜº¬¤µ¤ó¤Î±Æ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Ã¯¤¬ ¡È¸å³ø¡É ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÁêÅö¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ô²ÃÆ£¹À¼¡¤ä¤ë¤«¡¼¡© ¥¹¥Ã¥¥ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô¤ªÃë¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡©¡Õ
¡ÔÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÌë¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤è¤Ê¡£ ¥ß¥ä¥Í²°¸åÏÈ¤Ç¤ÏÏÂµ×ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤½¤¦¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾¾ÅÄÍÛ»°¼ÒÄ¹¤Ï¡¢2·î12Æü¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Î¸å·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£