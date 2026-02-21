¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹3·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¤¡¼¥í¥ó¤È¥Ù¥¾¥¹¤¬ÇòÇ®¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«Ãæ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬·î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥Áè¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î±§Ãè¥ì¡¼¥¹¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥ÁÃæ¤Ç¤¹¡£
NASA ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹3¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ý¥í°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¿Í·îÌÌÃåÎ¦¤òÌÜ»Ø¤¹¾ÝÄ§Åª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¡¢NASA¤Ï·îÃåÎ¦Á¥¡ÊHLS¡Ë¤Î³«È¯¤ò SpaceX ¤Ë°ÑÂ÷¡£ Åö½é¤Ï2024Ç¯¤Î¼Â»Ü¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ºß¤Ï2028Ç¯¤Ø¤È±ä´ü¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï Blue Origin ¤¬Âè2¤Î·îÃåÎ¦Á¥³«È¯´ë¶È¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¡¢2¼ÒÂÎÀ©¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¡©
¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é²ÐÀ±°Ü½»¤òºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö·î¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ù¥¾¥¹¤Ï¡¢X¤Ë°Å°Ç¤«¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Blue Origin¤Î¾ÝÄ§¤Ï¥«¥á¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥½¥Ã¥×¶÷ÏÃ¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¥«¥á¡ÊBlue Origin¡Ë¤¬¥¦¥µ¥®¡ÊSpaceX¡Ë¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×Êý¼°¤ÏµðÂç¥í¥±¥Ã¥È¤Èµ°Æ»¾åÇ³ÎÁÊäµë
SpaceX¤¬³«È¯¤¹¤ëStarship HLS¤Ï¡¢Ä¶Âç·¿±§ÃèÁ¥¡ÖStarship¡×¤ò·îÃåÎ¦»ÅÍÍ¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Starship ¤ÏÃÏµåÄãµ°Æ»¤ÇÊ£¿ô²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ÇÇ³ÎÁ¤òÊäµë¤·¤Æ¤«¤é·î¤Ø¸þ¤«¤¦Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¡Öµ°Æ»¾åÇ³ÎÁÊäµë¡×¤Ï¾ÍèÅª¤Ê²ÐÀ±Ãµºº¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÅÍ×µ»½Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇ³ÎÁ°ÜÁ÷¤Ï¤Þ¤À¼Â¾ÚÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢µ»½ÑÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹3¤Î±ä´ü¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢HLS¤Î³«È¯¿ÊÄ½¤â¤½¤Î°ìÉô¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Blue Origin¤Î¿··×²è¤ÏÇ³ÎÁÊäµë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Æ»
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ Ars Technica ¤¬³ÎÇ§¤·¤¿ÆâÉô»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Blue Origin¤Ïµ°Æ»¾åÇ³ÎÁÊäµë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¹½À®¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ìµ¿Í¥Ç¥â¤Ç¤Ï3²ó¡¢Í¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï4²ó¤ÎNew Glenn¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁÛÄê¡£ ºÇ½é¤Î2²ó¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ä¿ÊÃÊ¤òÃÏµåÄãµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤·¡¢3²óÌÜ¤Ç¾®·¿¤Î·îÃåÎ¦Á¥¡ÖBlue Moon MK2-IL¡×¤òµ°Æ»ÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£Í¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢4²óÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬É¬Í×¡£·î¼þ²ó¤Ç Orion ¤È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤·¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬ÃåÎ¦Á¥¤Ø¾è¤ê°Ü¤ë·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ç³ÎÁÊäµë¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ê£¿ôµ¡¤Î¹âÀºÅÙ¥É¥Ã¥¥ó¥°¤ä¿¼±§Ãè¤Ç¤Îµ°Æ»À©¸æ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤¬¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤É¤Á¤é¤ÎÊý¼°¤â¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¡Éé¤Ï¡ÖÁá¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹3¤Î·ÀÌó¤ÏÃ±½ã¤Ê¡ÈÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ NASA¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2¼ÒÂÎÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÄê»þ¤Ë¤Ïµ»½ÑÀ®½ÏÅÙ¤ä°ÂÁ´Àß·×¡¢¾Íè¤Î³ÈÄ¥À¤Ê¤É¤¬É¾²Á´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¤ë¥¦¥µ¥®¤«¡¢Ãå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥«¥á¤«¡¢¾¡Éé¤Ï¥¤¥½¥Ã¥×Êª¸ì¤Î¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×ÊÂ¤ß¤ËÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
