ºÇ°­¡ªÉÔÎÑÉ×¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡ª ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö²¶¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈµïÄ¾¤ëÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤ò·×²è¤¹¤ë½÷À­

¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ï¡¢»þ¤ËÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·Á¤ÇÏªÄè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤Î50Âå½÷À¤«¤é¡¢¾×·â¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
½÷À¤¬É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¶¦ÍÑPC¤ËÆÏ¤¤¤¿½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤É×¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¢Âô»³¤ÎÄÌÃÎ¤È½÷¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢´ûº§¤ò±£¤·¤Æ¿ô¤«·îÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£É×¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤áÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ñ¥ó¥Ä¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¼Â²È¡Ö¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤Þ¤¨¤â°¤¤¡×
¡Ö¤¤Ã¤È¤ï¤¶¤ÈÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤è¤ë·ù¤¬¤é¤»¤Î²ÄÇ½À¤ò½÷À¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë½÷¤ÎÊ¸»ú¤ÇÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¥á¥â¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
É×¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢ÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼Õºá¤È¤ÏÄø±ó¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê¤ªÁ°¤Ë¡Ë¼Õ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×
¿ÈÆâ¤ÎÈ¿±þ¤âÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤Î¼Â²È¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤Þ¤¨¤â°¤¤¡£»Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤í¡£»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤Ï·ö²Þ¤¹¤ë¤Ê¡×
¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢µÁËå¤Ë¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÁÊì¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É×¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½÷Í·¤Ó¤ÇÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò¶õ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ò¡Ö¤³¤ÎÅ¥ËÀ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê
É×¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆþÀÒÄ¾¸å¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤ÈÅº¤¤¿ë¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø²¶¤ÏÅÄ¼Ë¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤È50²ó°Ê¾å¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
·ëº§»ØÎØ¤â2²ó¡¢¤É¤³¤«¤Ø³°¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¶âÁ¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷Í·¤Ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤³¤ÎÅ¥ËÀ¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¼Õºá¤â¤Ê¤¤¡×
ÅÙ½Å¤Ê¤ëË½¸À¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï»Ò¤¬Âç³ØÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²æËý¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½÷À¤ÏºÇ¸å¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ë·èÊÌ¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
