ガンダムベースの限定アイテム「MG 1/100 ガンダムベース限定 ジム･スナイパーカスタム (機動戦士Zガンダム版)」が2月14日に発売された。

「MG 1/100 ガンダムベース限定 ジム･スナイパーカスタム (機動戦士Zガンダム版)」。2月14日発売。価格は5,280円。ガンダムベース販売商品

「ジム･スナイパーカスタム」は「機動戦士ガンダム MSV」で定義されたRGM-79 ジムのバリエーション機。エースパイロット向けにカスタマイズされた機体で、スナイパー・ライフルによる狙撃はもちろんのこと、複数の武装による様々な攻撃手段を持っている。「機動戦士Zガンダム」にも登場、ジャブローに侵攻するエゥーゴのMSを迎え撃った。

「Zガンダム」に登場したときのした緑色の機体だ

今回商品課されたのは2017年に発売された「MG 1/100 ジム･スナイパーカスタム」を「機動戦士Zガンダム」に登場した機体のカラーで成形したアイテムとなる。「MSV」のカラーのグリーンがより濃いものとなり、グレーの部分もほぼ同じグリーンとなっているが、見た目のイメージにそれほど変わりはない。

頭部のバイザーは開閉式。これは閉じた状態

各種武装は各部に装着が可能。腰にあるのがR4型ビーム・ライフル

武装はスナイパー・ライフル（R4型ビーム・ライフル）やジムの装備ではおなじみのビーム・スプレーガンのほか、二連ビームガン、ハイパー・バズーカ、折り畳み式ハンドガン、ビーム・サーベル、シールドといった多彩な装備が付属している。ガンダムベース東京に展示されたサンプルは、あえて狙撃スタイルではなく、ビーム・サーベルで攻撃する姿をディスプレイし、戦闘能力の高いエース機であることを強調している。

ビーム・サーベルは腕に装着されている。手首の下には折り畳み式ハンドガンを装備

「Zガンダム」版の旧キットをオマージュしたパッケージ。（BANDAI SPIRITS公式サイトより引用）

ガンダムベース東京での取材時は最初の出荷分が完売していたため、撮影できなかったが、パッケージはかつての「MSV」を思わせる魅力的な内容となっている。ちなみに2月20日現在、ガンダムベース東京の在庫は復活している。数量限定のアイテムではないため、これから購入する人は、公式サイトの在庫状況をご確認いただきたい。

