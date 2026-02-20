この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「夫婦関係修復における男性の覚悟」と題した動画を公開した。関係が悪化した際に「黙る」「正論を言う」といった行動をとる男性に対し、それが逆効果である理由を心理的な側面から解説。真の意味での「覚悟」とは何か、関係修復に必要なマインドセットを語った。

動画冒頭、岡野氏は夫婦関係がこじれた際に男性が黙り込んでしまう現象について言及。男性側は「話せば喧嘩になる」「どうせ否定される」という「怖さ」から沈黙を選ぶが、それが妻には「向き合う気がない」「関係の放棄」と映ってしまうと指摘。「このズレが実は関係をさらに悪化させてしまいます」と警鐘を鳴らした。

また、男性が問題を解決しようとして「現実的じゃない」「それは無理だ」と正論をぶつける傾向についても、「夫婦関係においては、正論というのは相手の心を動かしません」と断言。妻が求めているのは正しさではなく、「この人は逃げていないか」「本気で関係を守ろうとしているか」という姿勢だと説いた。

さらに岡野氏は、多くの男性が混同している「我慢」と「覚悟」の違いについて解説。「我慢」は自分の気持ちを押し殺して耐えることであり、いずれストレスとして爆発する危険性があるとする一方、「覚悟」とは「逃げずに対話の場に立ち続けること」だと定義。「一度で分かってもらえなくても投げ出さない」「言葉に詰まってもその場から降りない」姿勢こそが重要だと強調した。

最後に岡野氏は、「この家族を再構築するんだ」「幸せな家族にするんだ」という強い意志を持つことの重要性を訴えた。不器用でも逃げない姿勢は「時間差で必ず伝わっていきます」と述べ、結果を焦らず向き合い続けることが、冷え切った関係を動かす唯一の方法だと締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:01

男性が黙り込む理由は「逃げ」ではなく「怖さ」
02:38

正論で話を終わらせると夫婦関係はそこで止まる
03:50

覚悟とは「うまくやる決意」や「完璧な話し方」ではない
06:00

「我慢」と「覚悟」は似ているようで全くの別物
07:35

向き合い続ける「覚悟」が時間をかけて相手に伝わる

関連記事

夫婦問題のプロが警鐘「『悪くない夫』と『幸せな結婚』は別物」借金・暴力がなくても心が満たされない妻たちの現実

夫婦問題のプロが警鐘「『悪くない夫』と『幸せな結婚』は別物」借金・暴力がなくても心が満たされない妻たちの現実

 「お前はダメなんだ」夫のたった一言が許せない…単なる“言い過ぎ”と“モラハラ”の境界線とは？

「お前はダメなんだ」夫のたった一言が許せない…単なる“言い過ぎ”と“モラハラ”の境界線とは？

 「離婚しても地獄、しなくても地獄」その苦しみ、抜け出す鍵は“決断”ではなかった？

「離婚しても地獄、しなくても地獄」その苦しみ、抜け出す鍵は“決断”ではなかった？
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

岡野あつこチャンネル [岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣を教えます]_icon

岡野あつこチャンネル [岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣を教えます]

YouTube チャンネル登録者数 7.02万人 1289 本の動画
夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。
youtube.com/channel/UC3k3RSFHemW5qjtp-X1TGZg YouTube