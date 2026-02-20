この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ「我慢と覚悟は似て非なるもの」夫婦関係修復で絶対にやってはいけない“勘違い”

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「夫婦関係修復における男性の覚悟」と題した動画を公開した。関係が悪化した際に「黙る」「正論を言う」といった行動をとる男性に対し、それが逆効果である理由を心理的な側面から解説。真の意味での「覚悟」とは何か、関係修復に必要なマインドセットを語った。



動画冒頭、岡野氏は夫婦関係がこじれた際に男性が黙り込んでしまう現象について言及。男性側は「話せば喧嘩になる」「どうせ否定される」という「怖さ」から沈黙を選ぶが、それが妻には「向き合う気がない」「関係の放棄」と映ってしまうと指摘。「このズレが実は関係をさらに悪化させてしまいます」と警鐘を鳴らした。



また、男性が問題を解決しようとして「現実的じゃない」「それは無理だ」と正論をぶつける傾向についても、「夫婦関係においては、正論というのは相手の心を動かしません」と断言。妻が求めているのは正しさではなく、「この人は逃げていないか」「本気で関係を守ろうとしているか」という姿勢だと説いた。



さらに岡野氏は、多くの男性が混同している「我慢」と「覚悟」の違いについて解説。「我慢」は自分の気持ちを押し殺して耐えることであり、いずれストレスとして爆発する危険性があるとする一方、「覚悟」とは「逃げずに対話の場に立ち続けること」だと定義。「一度で分かってもらえなくても投げ出さない」「言葉に詰まってもその場から降りない」姿勢こそが重要だと強調した。



最後に岡野氏は、「この家族を再構築するんだ」「幸せな家族にするんだ」という強い意志を持つことの重要性を訴えた。不器用でも逃げない姿勢は「時間差で必ず伝わっていきます」と述べ、結果を焦らず向き合い続けることが、冷え切った関係を動かす唯一の方法だと締めくくった。