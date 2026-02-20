2月22日「猫の日」に向けて！セブン-イレブン、『にゃんこ発見！』を開催
セブン-イレブン・ジャパンは、2026年2月22日の「猫の日」に合わせて『にゃんこ発見！』と題し、猫をモチーフとした全6品を全国のセブン‐イレブン店舗で2月16日（月）より順次発売する。
「ネコノミクス」と呼ばれる猫がもたらす経済波及効果は、一時的な流行を超え、盤石な経済圏を確立している。ライフスタイルの変化とともに猫が大切なパートナーとして愛される中、関連市場の熱量は年々高まりを見せている。
特にSNSでの拡散や、猫を「推し」として愛でる消費行動の定着により、その影響力は単なるペットブームの枠を超え、現代社会の消費を力強く牽引する原動力となっている。さらにこの熱気は、「好き」という純粋な気持ちを分かち合う喜びとともに、日常へ彩りと幸福感をもたらすポジティブな連鎖を創出している。今やあらゆる世代の毎日を明るく照らす大きな活力へと進化している。
この盛り上がりを受け、『にゃんこ発見！』では猫の愛らしいパーツをモチーフにしたパン・スイーツ・アイス全6種をラインアップした。2色のクリームで三毛猫の毛並みを表現した「三毛猫もちもちクレープ」や、しま模様が目を引く「ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム」など、思わず写真に収めたくなる仕掛けが満載だ。お気に入りの一品を見つけ、心ときめく猫の日を楽しもう。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/nekonohi2602/](https://www.sej.co.jp/products/nekonohi2602/)
※2月17日（火）〜公開
■『にゃんこ発見！』概要
「猫の日（2月22日）」に合わせ、かわいらしい猫のデザインや猫に関連する商品を取り揃えた企画だ。
また、セブン‐イレブンアプリ会員限定で、「チャーミーキティ」をはじめとするサンリオの全5キャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たる「サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」を、2月16日（月）から22日（日）までの7日間限定で開催する。アプリ未所持の利用者もダウンロードのうえ参加可能だ。
キャンペーンURL：
[https://www.sej.co.jp/cmp/app_srnk2602/](https://www.sej.co.jp/cmp/app_srnk2602/)
■猫の「かわいい」を表現したラインアップ
〇三毛猫もちもちクレープ
価格：277円（税込299.16円）
販売期間：2月16日（月）〜22日（日）
販売エリア：全国
3種類のクリームで三毛猫模様を表現したクレープである。オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感の生地は、クリームやスポンジとの相性を考慮したくちどけの良さが特長だ。
〇にゃんパフェ
価格：362円（税込390.96円）
販売期間：2月16日（月）〜22日（日）
販売エリア：沖縄県除く全国
甘いカフェオレムースに、ほろ苦いコーヒー寒天、軽いくちどけのミルクムース、なめらかなカフェオレホイップを重ねた。ピンク色の肉球をイメージした団子とミルクあんホイップ大福をトッピングし、見た目と食感の両面で楽しめる一品である。
〇にゃまどら ミルクキャラメル
価格：222円（税込239.76円）
販売期間：2月16日（月）〜22日（日）
販売エリア：沖縄県除く全国
ふんわりとしたどら焼生地を猫型に型抜きし、キャラメルホイップとソース、ザクザク食感のカラメルチップをサンドした商品である。
〇ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム
価格：198円（税込213.84円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
細長いフォルムとしま模様、先端までコーティングされたチョコレートが特長の菓子パンである。猫のしっぽを連想させる遊び心ある仕上がりだ。
〇ねこも目がにゃい ツニャのパン
価格：188円（税込203.04円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
猫の丸い瞳を想起させるネーミングの惣菜パンである。具材にはツナを採用し、パンの形状と中身の両面で猫の世界観を表現している。
■「セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」特別仕様
〇セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま
価格：368円（税込397.44円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
メーカー：セリア・ロイル
※数量限定
猫の日にちなみ、肉球をモチーフにした特別仕様で登場する。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもちで構成されている。
※店舗により価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率8％適用で表記。
※予定数終了または諸事情により取り扱いがない場合がある。
※一部店舗では商品名・規格が異なる場合がある。
※画像はイメージ。
※最新情報は公式サイト参照。
■担当者コメント
今年も、猫好きの皆様に新しいかわいさをお届けして癒やされていただきたいという想いから、昨年とはまた違った新しいに商品をご用意しました。また、価格にまで「ニャンニャンニャン」や「ニクキュー（肉球）」と猫らしさを取り入れるなど遊び心をくすぐる仕様になっていますので、商品とあわせてぜひお楽しみください！
■「キャットフードドライブ〜保護猫たちにごはんを贈ろう〜」初実施
セブン‐イレブンでは、生活に寄り添う商品展開とともに、「もったいない」を「ありがとう」へつなげる取り組みとしてフードドライブ活動を行っている。これは、家庭などで余った食品を回収し、地域の支援団体を通じて必要な人々へ届けることで、食品ロス削減と地域支援を両立する活動だ。
今回は猫の日に合わせ、未使用のキャットフードを回収する「キャットフードドライブ活動」を初めて実施する。対象店舗はセブン‐イレブン松戸常盤平駅前店で、店内に専用回収ボックスを設置する。実施期間は2月下旬から半年間を予定している。
寄せられた品は、支援団体を通じて保護猫活動に活用される。
今後もセブン‐イレブンは、フードドライブ設置店舗の拡大を通じ、地域とともに「もったいない」を「ありがとう」の笑顔へつなげる活動を推進していく方針だ。
フードドライブ活動詳細：
[https://www.sej.co.jp/csr/sustainable/fooddrive/](https://www.sej.co.jp/csr/sustainable/fooddrive/)
■セブン-イレブン 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
「ネコノミクス」と呼ばれる猫がもたらす経済波及効果は、一時的な流行を超え、盤石な経済圏を確立している。ライフスタイルの変化とともに猫が大切なパートナーとして愛される中、関連市場の熱量は年々高まりを見せている。
この盛り上がりを受け、『にゃんこ発見！』では猫の愛らしいパーツをモチーフにしたパン・スイーツ・アイス全6種をラインアップした。2色のクリームで三毛猫の毛並みを表現した「三毛猫もちもちクレープ」や、しま模様が目を引く「ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム」など、思わず写真に収めたくなる仕掛けが満載だ。お気に入りの一品を見つけ、心ときめく猫の日を楽しもう。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/nekonohi2602/](https://www.sej.co.jp/products/nekonohi2602/)
※2月17日（火）〜公開
■『にゃんこ発見！』概要
「猫の日（2月22日）」に合わせ、かわいらしい猫のデザインや猫に関連する商品を取り揃えた企画だ。
また、セブン‐イレブンアプリ会員限定で、「チャーミーキティ」をはじめとするサンリオの全5キャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たる「サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」を、2月16日（月）から22日（日）までの7日間限定で開催する。アプリ未所持の利用者もダウンロードのうえ参加可能だ。
キャンペーンURL：
[https://www.sej.co.jp/cmp/app_srnk2602/](https://www.sej.co.jp/cmp/app_srnk2602/)
■猫の「かわいい」を表現したラインアップ
〇三毛猫もちもちクレープ
価格：277円（税込299.16円）
販売期間：2月16日（月）〜22日（日）
販売エリア：全国
3種類のクリームで三毛猫模様を表現したクレープである。オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感の生地は、クリームやスポンジとの相性を考慮したくちどけの良さが特長だ。
〇にゃんパフェ
価格：362円（税込390.96円）
販売期間：2月16日（月）〜22日（日）
販売エリア：沖縄県除く全国
甘いカフェオレムースに、ほろ苦いコーヒー寒天、軽いくちどけのミルクムース、なめらかなカフェオレホイップを重ねた。ピンク色の肉球をイメージした団子とミルクあんホイップ大福をトッピングし、見た目と食感の両面で楽しめる一品である。
〇にゃまどら ミルクキャラメル
価格：222円（税込239.76円）
販売期間：2月16日（月）〜22日（日）
販売エリア：沖縄県除く全国
ふんわりとしたどら焼生地を猫型に型抜きし、キャラメルホイップとソース、ザクザク食感のカラメルチップをサンドした商品である。
〇ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム
価格：198円（税込213.84円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
細長いフォルムとしま模様、先端までコーティングされたチョコレートが特長の菓子パンである。猫のしっぽを連想させる遊び心ある仕上がりだ。
〇ねこも目がにゃい ツニャのパン
価格：188円（税込203.04円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
猫の丸い瞳を想起させるネーミングの惣菜パンである。具材にはツナを採用し、パンの形状と中身の両面で猫の世界観を表現している。
■「セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」特別仕様
〇セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま
価格：368円（税込397.44円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
メーカー：セリア・ロイル
※数量限定
猫の日にちなみ、肉球をモチーフにした特別仕様で登場する。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもちで構成されている。
※店舗により価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率8％適用で表記。
※予定数終了または諸事情により取り扱いがない場合がある。
※一部店舗では商品名・規格が異なる場合がある。
※画像はイメージ。
※最新情報は公式サイト参照。
■担当者コメント
今年も、猫好きの皆様に新しいかわいさをお届けして癒やされていただきたいという想いから、昨年とはまた違った新しいに商品をご用意しました。また、価格にまで「ニャンニャンニャン」や「ニクキュー（肉球）」と猫らしさを取り入れるなど遊び心をくすぐる仕様になっていますので、商品とあわせてぜひお楽しみください！
■「キャットフードドライブ〜保護猫たちにごはんを贈ろう〜」初実施
セブン‐イレブンでは、生活に寄り添う商品展開とともに、「もったいない」を「ありがとう」へつなげる取り組みとしてフードドライブ活動を行っている。これは、家庭などで余った食品を回収し、地域の支援団体を通じて必要な人々へ届けることで、食品ロス削減と地域支援を両立する活動だ。
今回は猫の日に合わせ、未使用のキャットフードを回収する「キャットフードドライブ活動」を初めて実施する。対象店舗はセブン‐イレブン松戸常盤平駅前店で、店内に専用回収ボックスを設置する。実施期間は2月下旬から半年間を予定している。
寄せられた品は、支援団体を通じて保護猫活動に活用される。
今後もセブン‐イレブンは、フードドライブ設置店舗の拡大を通じ、地域とともに「もったいない」を「ありがとう」の笑顔へつなげる活動を推進していく方針だ。
フードドライブ活動詳細：
[https://www.sej.co.jp/csr/sustainable/fooddrive/](https://www.sej.co.jp/csr/sustainable/fooddrive/)
■セブン-イレブン 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」