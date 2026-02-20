HANAのJISOO（ジス）、KOHARU（コハル）、YURI（ユリ）の透明感溢れるソロカットが公開され、話題を集めている。

■「天使か…」HANAジス＆コハル＆ユリが優しい花柄に身を包む

3人は、ファッション誌『GINZA』（ギンザ）の3月号に登場。普段はビビッドトーンの衣装やメイクでクールな印象を放つことが多いHANAだが、誌面ではそれぞれがペールトーンの花柄を纏い、繊細なムードに包まれている。

ジスはドットと花柄の半袖トップスに、ファーのティペットを巻いて登場。アイスブルーの髪色と合わせて、透明感たっぷりだ。コハルは水色の花柄トップスを纏い、短めの前髪をポイントにしたスタイル。ナチュラルなメイクが明るい彼女のキャラクターにマッチしている。そしてユリは花柄のスカーフを髪に巻き、儚げな視線をカメラに向けた。

SNSでは「尊い…」「天使か…」「もう神」「ユリちゃんが高貴な猫ちゃん」「ジスの透明感…」「こはちゃん儚すぎる」「透明感えぐすぎてもはや肉眼では見えません」「みんな美し過ぎて困る」「コンセプト大優勝すぎる」「美しすぎて怖い」など、絶賛の声が相次いでいる。

『GINZA』のSNSでは、3人が普段とは違う雰囲気で撮影に臨む様子を動画で公開している。

■カリスマ性に満ちた普段のHANAの衣装