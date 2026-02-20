はるやま商事（岡山市北区）のビジネスウェア専門店「Perfect Suit FActory（P．S．FA）」が、人気キャラクター「パペットスンスン」と初めてコラボしたフォーマルウエアや記念グッズを2月21日から数量限定で発売します。

【写真】かわいすぎる！ 親子で“リンクコーデ”したいジャケット、パンツ、ネクタイ、ワンピース…一挙、公開！

コラボは「大切なときをパペットスンスンと過ごそう」がテーマ。2026年春の入卒園・入学式といった家族にとって特別な「ハレの日」を、親子で祝うためのキッズフォーマルウェアが展開。キッズは100サイズ（3歳）、130サイズ（6歳）、160サイズ（12歳）の子どもたちにぴったりな3サイズ展開。男の子向けにジャケットやパンツ、女の子向けにジャケットとワンピースのセットがラインアップ。

また大人向けに、スンスン、ノンノン、ゾンゾンをモチーフにしたネクタイやタイピン、ハンカチといった小物が登場。親子そろって“リンクコーデ”が楽しめます。

公式オンラインショップは同日午前10時から販売開始となります。