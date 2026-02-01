【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第5日 クララ タウソン / チャン ハオチン vs エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャン
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[クララ タウソン / チャン ハオチン] 1 - 2 [エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャン]
ドバイDuty Freeテニス選手権第5日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス準々決勝で、クララ タウソン / チャン ハオチンとエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが対戦した。
第1セットはクララ タウソン / チャン ハオチンが6-3で先取。第2セットはエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが6-2で奪い返すと、第3セットもエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが10-8で制し、エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-20 02:32:06 更新