「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」を2月20日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品は、「機動戦士ガンダム」シリーズに登場する機体やキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞には、360度どこから見ても圧倒的な存在感を放つ一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN」よりνガンダムが登場する。目や胸にはクリアパーツを採用。胸像ならではのバランス感と緻密なディテールで再現されている。
B賞は、MASTERLISEシリーズより「赤い彗星」シャア・アズナブルが登場。約25cmでフィギュア化されている。C賞は、ドアや引き出しの開閉に合わせて音声が再生される「エフェクトーン」で、「アイキャッチ音」と「颯爽たるシャア」の2種類となっている。
その他に、「MSヘッドマグネット」、宇宙世紀に登場する小惑星や要塞、地域の世界観をぎゅっとひとつにまとめた「ラバーマグネット」、劇中を再現したデフォルメイラストがデザインされた「アクリルコレクション」、作品の世界観を凝縮したデザインの「クリアポスター」がラインナップしている。
ラストワン賞は、一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN」よりシャアの愛機であるサザビーで、シャアのパーソナルカラーである赤の彩色や装甲の緻密なディテール感が余すことなく再現されている。
「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：νガンダム BUSTISAN
B賞：シャア・アズナブル MASTERLISE
C賞：エフェクトーン
D賞：MSヘッドマグネット
E賞：ラバーマグネット
F賞：アクリルコレクション
G賞：クリアポスター
ラストワン賞：サザビー BUSTISAN
ダブルチャンスキャンペーン：サザビー BUSTISAN
期間：発売日～5月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。