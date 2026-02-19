「ゴールデンブーツまったなし？」前半だけで驚異の４発！ CL二桁達成のニューカッスルFWに脚光「まじでバケモンだろ」「大暴れしとる」

「ゴールデンブーツまったなし？」前半だけで驚異の４発！ CL二桁達成のニューカッスルFWに脚光「まじでバケモンだろ」「大暴れしとる」