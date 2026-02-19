「ゴールデンブーツまったなし？」前半だけで驚異の４発！ CL二桁達成のニューカッスルFWに脚光「まじでバケモンだろ」「大暴れしとる」
現地２月18日に、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグが各地で開催。リーグフェーズ12位のニューカッスルは、22位のカラバフと敵地で対戦し、６−１で圧勝した。
24日にホームで開催される第２レグへ弾みをつけた一戦で、圧巻の活躍を見せたのがアンソニー・ゴードンだ。
開始３分に味方のスルーパスに反応し、正確なシュートでゴールネットを揺らすと、32分に相手のハンドで得たPKをしっかり決めて２点目をマーク。その１分後には、敵陣中央でルーズボールを処理しようとした相手DFからボールを奪ってゴール前まで運び、飛び出してきたGKを冷静にかわして流し込む。ハットトリック達成だ。さらに勢いは止まらず、45＋１分には、自身がエリア内で倒されて獲得したPKを確実に仕留めた。
前半だけで驚異の４発。SNS上では、「ニューカッスル６点やばいなって思ったらゴードン一人がやばいんか」「まじ上手い」「エグすぎだろ」「大暴れしとる」「まじでバケモンだろ」「ゴードン大爆発」「無双」「覚醒きた」「ゴールデンブーツまったなし？」などの声があがった。
今大会の通算得点を10に伸ばしたイングランド代表アタッカーは、得点ランキングで１位のキリアン・エムバペ（13得点）に次ぐ、２位に浮上している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上手い、速い！ ニューカッスルのゴードンが前半だけで４発！
