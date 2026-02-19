Suicaペンギンの後継、小山薫堂氏＆市川紗椰＆篠原ともえら選考委員が決定 27年4月デビュー
JR東日本は19日、Suicaのイメージキャラクター「Suicaのペンギン」の後継キャラクターの決定に向け、今月中に選考委員会を発足させると発表した。委員には、放送作家で脚本家の小山薫堂氏、モデルの市川紗椰、デザイナーでアーティストの篠原ともえら5人が入る。
【写真】存在感バツグンの『Suicaのペンギン Yogibo Hugger』
新キャラクターの誕生に向けて、委員会では、グループ社員から募集した新キャラクターへの期待や、進化したSuicaによる世界観を踏まえ、若手クリエイターに原案制作を委嘱。その後、委員会による候補選定を経て、2026年夏に3案を絞り込んで公表。最終的に利用者からの投票を行い、27年4月に新キャラクターをお披露目する。
「Suicaのペンギン」については26年度末をもって卒業し、新たなキャラクターにバトンタッチする。誕生以来の長年にわたる感謝を伝えるため、「Penguin Years」キャンペーンとして26年3月に特設WEBサイトを開設し、グッズやイベントの情報、歴史を振り返るコンテンツなどを展開する。
新たなイメージキャラクターはSuicaのイメージを一新し、これまでの「移動と少額決済のデバイス」から、お客さまや地域の皆さまと幅広くつながる「生活のデバイス」への進化の象徴として誕生する。
委員は、座長の小山氏を筆頭に19日時点で5人が発表された。JR東は今後、全容を発表するとしている。
■選考委員会メンバー（2月19日時点）
小山薫堂氏（座長：放送作家／脚本家）
市川紗椰（モデル）
篠原ともえ（デザイナー／アーティスト）
きはらようすけ氏（キャラクターデザイナー／イラストレーター）
水野学氏（クリエイティブディレクター）
