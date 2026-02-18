ミニー＆フィガロの大人かわいいディズニーグッズ！ローソン限定「Disney shopping collection」第1弾
ローソンから、ディズニーキャラクターのオリジナルグッズが登場する新シリーズ「Disney shopping collection」がスタート！
記念すべき第1弾として、「ミニーマウス」と『ピノキオ』に登場する愛らしい猫「フィガロ」をデザインしたグッズが登場します。
2026年2月25日（水）より、ローソン店舗のコミック棚にて順次販売開始です。
ローソン限定「Disney shopping collection」第1弾 ミニーマウス＆フィガロ
発売日：2026年2月25日（水）スタート
販売店舗：全国のローソン店舗（一部店舗を除く）内のコミック棚
※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。
※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。
ローソン限定で展開される新しいグッズシリーズ「Disney shopping collection」
第1弾は、おしゃれが大好きな「ミニーマウス」と「フィガロ」がテーマ。
普段使いしやすい「リボン巾着」と、スマホケースなどに挟んで楽しめる「ステッカー」の2種類がラインナップされています。
どちらも中身が見えないブラインドパッケージ仕様で、全6種の中からどれが当たるかはお楽しみです。
リボン巾着（全6種／ランダム）
価格：990円（税込）
サイズ：（約）H120×W90mm
素材：ポリエステル
コスメやアクセサリー、モバイルバッテリーなどの小物入れにぴったりなミニサイズの巾着。
光沢のあるサテン調の生地を使用しており、ツヤッとした質感が上品さを演出します。
本体カラーとは異なる色のリボンが組み合わされた、おしゃれなバイカラー配色もポイント。
ラインナップは全6種類。
表面と裏面で異なるデザインが楽しめる仕様になっています。
ミニー総柄（サーモンピンク×ブルーリボン）
サーモンピンクの生地に、「ミニーマウス」の様々な表情をブルーのラインで描いた総柄デザイン。
裏面には「Cherish the Moment」の文字が入っています。
ミニー＆フィガロ総柄（ライトピンク×クリームリボン）
淡いピンク地に、「ミニーマウス」と「フィガロ」、リボンなどのモチーフをパステルカラーで散りばめた総柄。
裏面は「100% Love」のロゴ入り。
ダマスク柄風（ホワイト×ライトブルーリボン）
白地にブルーの線画で、ダマスク柄のようなエレガントなフレームの中に「ミニーマウス」と「フィガロ」の顔をデザイン。
裏面はシンプルに「Minnie Mouse & Figaro」のロゴ。
グラデーション（パープル×ミントリボン）
ピンクからパープルへのゆめかわいいグラデーションカラー。
切手のようなフレームの中に「ミニーマウス」が描かれています。裏面も美しいグラデーション仕様。
フィガロ（グレーパープル×ラベンダーリボン）
シックなグレーがかったパープル地に、レースのような白いフレームから顔を出す「フィガロ」がかわいい☆
周りには蝶々が舞っています。
裏面は「Figaro」の文字デザイン。
ミニー（ピンク×レッドリボン）
かわいらしいピンク地に、赤いレース風フレームとクラシックな帽子をかぶった「ミニーマウス」のデザイン。
赤いリボンがアクセントになり、裏面は「Minnie Mouse」のロゴが入っています。
ステッカー（全6種／ランダム）
価格：550円（税込）
サイズ：（約）H54×W85mm
素材：紙
まるで本物のクレジットカードのようなレイアウトがユニークなステッカー。
左上にはICチップ風の箔押しが施されており、キラリと光る高級感のあるアクセントになっています。
スマホケースの裏に入れたり、ノートパソコンや手帳に貼ったりして楽しめます。
ラインナップは「ミニーマウス」と「フィガロ」、そして2人の仲良しデザインを含めた全6種類。
背景はスタイリッシュなバイカラーデザインで統一されています。
ミニーマウス（フェイス／レッド×グレー）
シックなグレーと赤の背景に、赤いリボンがトレードマークの「ミニーマウス」のフェイスアップ。
ミニーマウス＆フィガロ（ピンク×ダークグレー）
ダークグレーとピンクの背景。
フィガロを愛おしそうに抱きかかえる「ミニーマウス」の姿に癒やされるデザイン。
ミニーマウス（全身／ピンク×ライトピンク）
同系色のピンクを組み合わせた背景に、少しはにかんだような表情で振り返る「ミニーマウス」の全身デザイン。
ミニーマウス（全身／ブルー×オレンジ）
水色とオレンジのポップな背景。
水色のワンピース姿で元気いっぱいにポーズをとる「「ミニーマウス」がかわいい☆
フィガロ（全身／ブルー×ライトブルー）
爽やかなブルー系の背景に、何かを見上げているようなお座りポーズのフィガロ。
フィガロ（フェイス／パープル×グレー）
パープルとグレーの落ち着いた背景に、ニッコリと笑うフィガロのフェイスアップ。
コレクションしたくなるクレジットカード風ステッカーと、大人かわいいデザインの巾着。
ローソン限定「Disney shopping collection」第1弾は、2026年2月25日（水）より発売です！
※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れることがございます。ご了承ください。
※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※一部店舗でのお取り扱いです。
※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。
※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。
ミニー＆フィガロの大人かわいいデザインが魅力のローソン限定「Disney shopping collection」第1弾の紹介でした。
FAQ
Q. ローソン「Disney shopping collection」第1弾はいつ発売されますか?
A. 2026年2月25日(水)より発売されます。
Q. どこで買えますか?
A. ローソンの一部店舗で販売されます。数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。
Q. どんな商品がありますか?
A. クレジットカード風ステッカー(全8種、各220円)と巾着(全8種、各660円)があります。
Q. ミニーとフィガロのデザインの違いは?
A. ミニーは4種類(フェイス/ピンク、全身/レッド、全身/ベージュ、フェイス/ブルー)、フィガロは4種類(フェイス/ベージュ、全身/ブルー×ピンク、お座り/ブルー、フェイス/パープル×グレー)です。
Q. 価格はいくらですか?
A. ステッカーは各220円(税込)、巾着は各660円(税込)です。
