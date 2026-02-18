ローソンから、ディズニーキャラクターのオリジナルグッズが登場する新シリーズ「Disney shopping collection」がスタート！

記念すべき第1弾として、「ミニーマウス」と『ピノキオ』に登場する愛らしい猫「フィガロ」をデザインしたグッズが登場します。

2026年2月25日（水）より、ローソン店舗のコミック棚にて順次販売開始です。

ローソン限定「Disney shopping collection」第1弾 ミニーマウス＆フィガロ

発売日：2026年2月25日（水）スタート

販売店舗：全国のローソン店舗（一部店舗を除く）内のコミック棚

※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。

ローソン限定で展開される新しいグッズシリーズ「Disney shopping collection」

第1弾は、おしゃれが大好きな「ミニーマウス」と「フィガロ」がテーマ。

普段使いしやすい「リボン巾着」と、スマホケースなどに挟んで楽しめる「ステッカー」の2種類がラインナップされています。

どちらも中身が見えないブラインドパッケージ仕様で、全6種の中からどれが当たるかはお楽しみです。

リボン巾着（全6種／ランダム）

価格：990円（税込）

サイズ：（約）H120×W90mm

素材：ポリエステル

コスメやアクセサリー、モバイルバッテリーなどの小物入れにぴったりなミニサイズの巾着。

光沢のあるサテン調の生地を使用しており、ツヤッとした質感が上品さを演出します。

本体カラーとは異なる色のリボンが組み合わされた、おしゃれなバイカラー配色もポイント。

ラインナップは全6種類。

表面と裏面で異なるデザインが楽しめる仕様になっています。

ミニー総柄（サーモンピンク×ブルーリボン）

サーモンピンクの生地に、「ミニーマウス」の様々な表情をブルーのラインで描いた総柄デザイン。

裏面には「Cherish the Moment」の文字が入っています。

ミニー＆フィガロ総柄（ライトピンク×クリームリボン）

淡いピンク地に、「ミニーマウス」と「フィガロ」、リボンなどのモチーフをパステルカラーで散りばめた総柄。

裏面は「100% Love」のロゴ入り。

ダマスク柄風（ホワイト×ライトブルーリボン）

白地にブルーの線画で、ダマスク柄のようなエレガントなフレームの中に「ミニーマウス」と「フィガロ」の顔をデザイン。

裏面はシンプルに「Minnie Mouse & Figaro」のロゴ。

グラデーション（パープル×ミントリボン）

ピンクからパープルへのゆめかわいいグラデーションカラー。

切手のようなフレームの中に「ミニーマウス」が描かれています。裏面も美しいグラデーション仕様。

フィガロ（グレーパープル×ラベンダーリボン）

シックなグレーがかったパープル地に、レースのような白いフレームから顔を出す「フィガロ」がかわいい☆

周りには蝶々が舞っています。

裏面は「Figaro」の文字デザイン。

ミニー（ピンク×レッドリボン）

かわいらしいピンク地に、赤いレース風フレームとクラシックな帽子をかぶった「ミニーマウス」のデザイン。

赤いリボンがアクセントになり、裏面は「Minnie Mouse」のロゴが入っています。

ステッカー（全6種／ランダム）

価格：550円（税込）

サイズ：（約）H54×W85mm

素材：紙

まるで本物のクレジットカードのようなレイアウトがユニークなステッカー。

左上にはICチップ風の箔押しが施されており、キラリと光る高級感のあるアクセントになっています。

スマホケースの裏に入れたり、ノートパソコンや手帳に貼ったりして楽しめます。

ラインナップは「ミニーマウス」と「フィガロ」、そして2人の仲良しデザインを含めた全6種類。

背景はスタイリッシュなバイカラーデザインで統一されています。

ミニーマウス（フェイス／レッド×グレー）

シックなグレーと赤の背景に、赤いリボンがトレードマークの「ミニーマウス」のフェイスアップ。

ミニーマウス＆フィガロ（ピンク×ダークグレー）

ダークグレーとピンクの背景。

フィガロを愛おしそうに抱きかかえる「ミニーマウス」の姿に癒やされるデザイン。

ミニーマウス（全身／ピンク×ライトピンク）

同系色のピンクを組み合わせた背景に、少しはにかんだような表情で振り返る「ミニーマウス」の全身デザイン。

ミニーマウス（全身／ブルー×オレンジ）

水色とオレンジのポップな背景。

水色のワンピース姿で元気いっぱいにポーズをとる「「ミニーマウス」がかわいい☆

フィガロ（全身／ブルー×ライトブルー）

爽やかなブルー系の背景に、何かを見上げているようなお座りポーズのフィガロ。

フィガロ（フェイス／パープル×グレー）

パープルとグレーの落ち着いた背景に、ニッコリと笑うフィガロのフェイスアップ。

コレクションしたくなるクレジットカード風ステッカーと、大人かわいいデザインの巾着。

ローソン限定「Disney shopping collection」第1弾は、2026年2月25日（水）より発売です！

※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れることがございます。ご了承ください。

※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※一部店舗でのお取り扱いです。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。

※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。

ミニー＆フィガロの大人かわいいデザインが魅力のローソン限定「Disney shopping collection」第1弾の紹介でした。

FAQ

Q. ローソン「Disney shopping collection」第1弾はいつ発売されますか?

A. 2026年2月25日(水)より発売されます。

Q. どこで買えますか?

A. ローソンの一部店舗で販売されます。数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

Q. どんな商品がありますか?

A. クレジットカード風ステッカー(全8種、各220円)と巾着(全8種、各660円)があります。

Q. ミニーとフィガロのデザインの違いは?

A. ミニーは4種類(フェイス/ピンク、全身/レッド、全身/ベージュ、フェイス/ブルー)、フィガロは4種類(フェイス/ベージュ、全身/ブルー×ピンク、お座り/ブルー、フェイス/パープル×グレー)です。

Q. 価格はいくらですか?

A. ステッカーは各220円(税込)、巾着は各660円(税込)です。

