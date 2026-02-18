【2026年4月から】「トヨタGR86」なら“約8万円”安くなる!? 春からの「環境性能割」廃止で、新車購入価格は負担減に！ ナンバー登録日は“4月以降”にすべき？ ポイントを解説

2026年4月1日から環境性能割が廃止される

新車を購入する際には、車両本体価格とは別に、いくつかの税金がかかります。そのひとつが「環境性能割」です。

環境性能割は2019年に導入された税金で、燃費性能などに応じて自家用の登録車では最大3％が課税されてきました。購入時に一度だけかかる税金ですが、金額は数万円単位になることもあり、決して小さな負担ではありません。

この環境性能割について、政府は2026年3月31日をもって廃止する方針を示しています。そのため、4月1日以降に新車を取得した場合、この税金がかからなくなる可能性があります。つまり、車両本体価格が値下げされるわけではないものの、「購入時に支払う総額」が下がるという仕組みです。



減税される7万8400円で何が買える？

では「7万8400円」は、どこから出てきた数字なのでしょうか。

例えば、トヨタ自動車のスポーツカーGR86（グレード：SZ・6MT）の場合、税抜の車両本体価格は約290万円台です。

環境性能割は「税抜価格×0.9」を取得価額とし、そこに税率（3％）をかけて計算されます。SZ・6MTでメーカーオプションがない場合、端数処理を含めると、環境性能割は7万8400円になります。

この金額の負担が減るとなると、使い道のイメージもしやすくなります。

例えば、GR86のディーラーオプションに充てようとする場合、以下のようなものがあります。



GRフロアマット（1台分）：2万6400円（税込）

LEDルームランプセット：3万3000円（税込）

フロアマットと室内灯を合わせても約6万円弱ですから、環境性能割がなくなれば、こうしたオプションを「実質タダに近い感覚」で付けられる計算になります。「税金がなくなる」と聞いても実感が湧きにくいですが、具体的なオプションに置き換えると、負担軽減をイメージしやすいのではないでしょうか。



購入するなら4月以降のほうがいい？

では、クルマを買うなら4月以降まで待ったほうが良いのでしょうか。

環境性能割が廃止される前後では、「取得日（ナンバー登録日）」がどちらになるかがポイントになります。3月中に登録されれば課税対象、4月以降に登録されれば非課税、という扱いになる可能性があるためです。ただし、契約日と登録日は一致しないので、納期や販売店の手続きによって前後するケースもあります。

そのため、購入を検討する際は「いつ登録される予定か」「環境性能割はかかるのか」を、事前に販売店へ確認しておくことが大切です。

また、販売店によっては4月以降の登録の車に対して値引き額を調整し、4月以降も支払い総額が変わらない場合もありますし、逆に在庫販売として3月以前の登録であっても環境性能割分を値引きしてくれる可能性もあります。いずれにしても早い段階で商談するのが良いかもしれません。



まとめ

GR86が「安くなる」と言われる背景には、車両価格そのものの値下げではなく、購入時にかかっていた環境性能割が廃止されることによる負担軽減があります。GR86（例：SZ・6MT）では、この環境性能割が7万8400円程度となり、4月以降の取得であれば、この分の税金がかからなくなる可能性があります。

浮いた金額は、フロアマットなどのディーラーオプションに充てることもでき、実質的に「装備を追加しやすくなる」という形でメリットを感じやすいでしょう。ただし、あくまで税金の扱いが変わるだけで、車両本体価格が下がるわけではありません。

購入を検討する際は、登録時期や課税タイミングを販売店に確認したうえで、制度変更を上手に活用したいところです。



出典

トヨタ自動車 GR86

東京都主税局 自動車税環境性能割

執筆者 : 宇野源一

AFP