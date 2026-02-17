2月16日、都内で行われた「TODAグループ 2026 展望発表会“Build the Culture. Day”」に、俳優の広瀬アリス（31）が登壇した。

【映像】ブルーのロングワンピース姿の広瀬アリス（全身ショット）

発表会で、2026年に挑戦してみたいことを聞かれた広瀬。プライベートで初挑戦したことを明かした。

広瀬「プライベートで海外に行くことは実はあまりなかったけど、先月初めて1人で行ってきた。頼れる人が誰もいない中での海外だったから、すごくいい経験になった。また1人で旅をしたいなと思った。ヨーロッパのほうに、ちょっとピュ〜ッと行ってきた」

初挑戦をする際に大切にしていることを聞かれると、次のように答えた。

広瀬「『怖いもの知らずの心』を大事にしようと思っている。心配になって、いろんなことを調べて知識をつけてしまうと、どうしても委縮してしまう。なので、もう『行っちゃえ！』というこの気持ちを1番にしている。何かを挑戦して失敗しても成功しても、経験値というものは絶対に下がらないものだと思っている。何事も経験に勝るものはないという考えなので、そこが1番おもしろいと思っている。だから『失敗してもしょうがないか』とか『まぁいいか』という心は持ちつつ挑戦していく」

（『ABEMA Morning』より）