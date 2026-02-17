モニターに給電しながら使えて配線スッキリ。

ノートPCは、外付けモニターをつなげると効率的に作業ができます。作業用や資料閲覧用など、窓を開きっぱなしにできますからね。

そのためにはPCからの映像出力用ケーブルが必要ですし、モニターによっては別途給電用のケーブルがある場合も。しかし、ゴツいドッキングステーションを使うほどではないしなぁ。

複数モニターにシンプルな解決策

ラトックシステムから、ノートPCに外付けモニター2枚、または3枚を給電しながら使えるアダプターが2種類登場しました。

2画面モデルは、USB機器もつなげられるハブを兼ねています。

2画面外付け派なら

デュアルディスプレイアダプター「RS-UCHD2-PHL」は、HDMI×2、LAN、USB-C、USB-A×2、PD給電用USB-Cを持つハブ。マウスやキーボード、メモリースティックなどの周辺機器も同時に使えます。小さいので持ち運びもジャマになりませんし、ケーブルマネジメントがしやすいのもメリットです。

ノートPCと合わせて3枚のモニターになり、すべて違う画面にも、ミラーリングですべて同じ画面を投影することもできます。プレゼンやお客さんへの説明、店頭ディスプレイとしても汎用性が高いですね。

ドライバーのインストールや設定はナシ。接続するだけですぐ使えるのがありがたいです。PDポートへ給電すれば、ノートPCへ最大100Wで給電できます。充電切れにならず安心ですね。

ちょっと面白いのが「クラムシェルモード」。ノートPCは閉じたまま、外付けモニターだけを見て作業ができます。デスクをスッキリ使い人はこのモードが良いでしょうね。

3画面外付けするなら

トリプルディスプレイアダプターの「RS-UCHD3-PD」は、HDMI×3のみポートを搭載。1度に3枚の外付け4Kモニターと接続できます。その他のUSB周辺機器は挿せませんが、ノートPC1台を入れて合計4画面のマルチタスクしまくりです。

PDF充電ポートもあるので、そこからPCとに電力を供給できます。事務作業でも動画編集でも、デイトレードでも。縁の下の力持ちになりますね。ウルトラワイドモニターもつなげるので、ゲームやエンタメもバッチ来いです。

複数モニター実現にはハブも考慮せねば

外付けモニターは配線のことも考えて導入すると、自ずとこうしたアダプターやハブを選ぶことになると思います。複数モニターのニーズはあるので、こういうデバイスでシンプルなセットアップを目指しましょう。

