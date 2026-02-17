１５日の午後から深夜にかけて那須町の県道と那須塩原市の東北自動車道で２件の交通事故が発生しそれぞれの事故で女性と男性が死亡しました。

１５日午後３時４５分ごろ那須町高久丙の県道で那須町の８４歳の無職の女性が運転する軽乗用車と那須町の８５歳の無職の男性が運転する普通乗用車が正面衝突しました。

この事故で女性は病院に運ばれましたが３時間後に死亡が確認されました。

男性と男性の乗用車に同乗していた女性も胸を強く打つなどけがをしました。

現場は片側１車線の緩いカーブで 警察で事故の原因を詳しく調べています。

また、１５日午後１０時半ごろ那須塩原市接骨木の東北自動車道上り線でタイヤがパンクしたため路肩に停車していたトラックに後続の大型トラックが衝突する事故がありました。

県警によりますと、この事故でタイヤを点検するために車の外にいたトラックの運転手の男性が衝突のはずみで自分のトラックと道路わきのガードロープに挟まれて死亡しました。

警察が追突した大型トラックを運転していた岩手県花巻市の５５歳の男性から事故の状況を聞いています。

この事故の影響で東北自動車道上り線の黒磯板室インターチェンジと西那須野塩原インターチェンジの間が１６日午前０時からおよそ８時間半にわたって通行止めとなりました。