É¾²Á¾å¾ºÃæ¤Î¹Åç¥É¥é1¡¦Ê¿ÀîÏ¡¡¡¿¿Ãæ»á¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¤¡×´Û»³»á¡Öº¸±¦¤È¤â¤ËÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¡×
¢¡ Î¾ÂÇ¤Á¤ÎÂç·¿¿·¿Í¤Ë²òÀâ¿Ø¤¬Ç®»ëÀþ¡ª´Û»³»á¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Ê¿ÀîÏ¡¤¬11Æü¡¢¹ÈÇòÀï¤Ë¹ÈÁÈ¤Î¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éº¸ÍãÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Î¾ÂÇ¤Á¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Î²òÀâ¿Ø¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¿¿ÃæËþ»á¤¬¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Î»þ¤âÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢Î¾ÂÇ¤Á¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤â¤¢¤ë¤·ÁöÎÏ¤â¤½¤³¤½¤³¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤«Âç³Ø¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¿Ãæ»á¤¬¡ÖÎ¾ÂÇ¤Á¤È¤¤¤¦¤È¾®ÊÁ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Î¾ÂÇ¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡×¤È187cm¡¦93kg¤ÎÂÎ³Ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢´Û»³»á¤Ï¡Ö¥º¥ì¡¼¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£Æ¨¤²¤ëµå¤äÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµå¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÎ¾ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¿Àî¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ëº¸±¦¤È¤â¤ËÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù