JR東海の交通系ICカード「TOICA」（トイカ）の利用エリアが、2027年春から拡大することが明らかになりました。紀勢本線（下庄〜多気間）と参宮線（外城田〜鳥羽間）の18駅に、伊勢鉄道の鈴鹿駅を加えた計19駅で新たに利用できるようになります。

紀勢本線と参宮線など計19駅に導入

サービス開始後のTOICA利用エリア

TOICAは2006年の導入以降、順次利用エリアを拡大してきました。今回の拡大により、三重県内でのIC乗車の利便性が高まります。対象は、紀勢本線の下庄、一身田、津、阿漕、高茶屋、六軒、松阪、徳和、多気の9駅。参宮線の外城田、田丸、宮川、山田上口、伊勢市、五十鈴ヶ丘、二見浦、松下、鳥羽の9駅、伊勢鉄道の鈴鹿駅です。

これに合わせて、名古屋駅と紀伊勝浦駅・新宮駅方面を結ぶ特急「南紀」のチケットレス乗車サービスも始まる予定です。JR西日本のインターネット予約サービス「e5489」を利用し、事前にきっぷを受け取ることなく普通車指定席に乗車可能に。さらに、「南紀」を利用する場合に限り、紀勢本線の三瀬谷、紀伊長島、尾鷲、熊野市、新宮の5駅でもTOICAが使用できるようになるということです。

